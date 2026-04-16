У армии США появился робот Hunter Wolf с пулеметом и радаром: охраняет и уничтожает (фото)

Американская армия внедряет беспилотную роботизированную наземную платформу в реальные боевые сценарии, где робот теперь выполняет как задачи логистики, так и обеспечения безопасности.

Во время имитации реальных боевых действий прошло испытание беспилотной роботизированной наземной платформы Hunter Wolf. Робот участвовал в военных учениях вместе с солдатами 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Это был настоящий стресс-тест для данного робота, который показал себя хорошо и может быть использован во время настоящих боевых действий, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Присутствие беспилотного робота Hunter Wolf во время боевых учений свидетельствует о переходе от изолированных испытаний к действиям вместе с солдатами-людьми в реалистичных боевых сценариях. Учения прошли на полигоне Форт-Полк в Луизиане.

Відео дня

На учениях шестиколесный робот Hunter Wolf обеспечивал логистическую и охранную поддержку солдат. Он оснащен дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом, что указывает на его более широкую функцию на поле боя. Беспилотная роботизированная платформа может не перевозить грузы, но также вести огонь и заниматься разведкой.

Армия США, по-видимому, тестирует, как беспилотные роботизированные платформы могут активно участвовать в реальных военных операциях. Хотя изначальная цель создания Hunter Wolf состояла в том, чтобы уменьшить нагрузку, переносимую солдатами. Теперь же это многоцелевая боевая машина.

Кроме пулемета Hunter Wolf также оснащен и мощным радаром, что расширило его возможности на поле боя. Робот может двигаться вперед, сканировать местность и реагировать на угрозы, в то время как солдаты остаются под прикрытием.

Фото: Instagram

В тоже время робот может перевозить до 1 тонны грузов, в частности боеприпасы, воду, еду и средства связи. Логистика и безопасность все больше пересекаются на современном поле боя, особенно в условиях противостояния, когда угрозы могут возникнуть в любой момент.

Робот Hunter Wolf могут доставлять грузы на большие территории и обеспечивать функционирование небольших независимых подразделений, а его рада и оружие вносят вклад в разведку и обеспечение безопасности солдат.

Hunter Wolf может проехать там, где не проедут многие боевые машины пехоты, в частности он может преодолеть очень крутые склоны, а также перемещаться в густых джунглях. Специальные шины на колесах практически неуязвимы к проколам.

Hunter Wolf оснащен гибридным дизельным и электрическим двигателем, что позволяет ему проехать без подзарядки более 300 км. При этом роботизированная платформа практически бесшумна.

Этот робот имеет и еще одно преимущество: его можно использовать как мобильную зарядную станцию мощностью 15 кВт.

Как уже писал Фокус, Франция создает сверхзвуковую ракету STRATUS для нанесения высокоточных ударов по системам ПВО, кораблям и самолетам противника.

Также Фокус писал о том, что ученые превратили природный газ в чистое жидкое топливо с помощью "молнии".

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.