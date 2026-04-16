Первая обнаруженная черная дыра выбрасывает "танцующую" плазму почти со скоростью света (фото)

Астрономы впервые смогли измерить энергию струй черной дыры Лебедь Х-1, спустя более 60 лет после ее обнаружения.

Черная дыра Лебедь Х-1 (Cygnus X-1) все еще таит в себе много сюрпризов, хотя ее обнаружили в 1964 году. Ученые впервые смогли измерить энергетическую мощность "танцующих" струй этой черной дыры. Это исследование поможет лучше понять экстремальное поведение черных дыр, пишет Фокус.

Лебедь Х-1 – это первая обнаруженная черная дыра. Ее впервые увидели благодаря рентгеновскому излучению, которое выходит из окружающего данный объект рентгеновского излучения в 1964 году. Тогда ученые, несмотря на предсказания Альберта Эйнштейна, не были уверены в том, что черные дыры существуют. То, что Лебедь Х-1 – это черная дыра астрономы подтвердили только в 1971 году.

Лебедь Х-1 – это черная дыра звездной массы, которая появилась после смерти массивной звезды и находится она на расстоянии 7000 световых лет от нас. Масса черной дыры Лебедь Х-1 примерно в 21 раз больше массы Солнца, и она существует в двойной системе вместе со звездой типа голубой сверхгигант HDE 226868. Оба объекта разделяет примерно 0,2 астрономические единицы, то есть это 1/5 расстояния между Землей и Солнцем, примерно 30 миллионов километров. Черная дыра и ее звезда-компаньон вращаются вокруг общего центра масс.

Черная дыра Лебедь Х-1 имеет огромную гравитацию и постоянно отрывает от соседней звезды ее вещество. Иллюстрация Фото: Live Science

Черная дыра Лебедь Х-1 имеет огромную гравитацию и постоянно отрывает от соседней звезды ее вещество, которое переходит в аккреционный диск вокруг черной дыры. Часть вещество поглощается черной дырой, а часть выбрасывается в виде двух массивных энергетических струй, состоящих из горячей плазмы. То же самое делают и другие черные дыры.

Хотя астрономы за последние пару десятков лет наблюдали много подобных струй, они не могли точно измерить их энергию. Теперь же это впервые удалось сделать с помощью черной дыры Лебедь Х-1.

По словам ученых, под влиянием звездного ветра и излучения звезды HDE 226868 струи черной дыры с нашей точки зрения кажутся изогнутыми, или колеблющимися. Астрономы описали это явление, как "танцующие струи" из-за их постоянного покачивания.

Ученые объединили изображения, полученные радиотелескопами по всему миру, чтобы создать точную картину формы струй, тем самым достигнув того, что ранее было невозможно.

По словам ученых, под влиянием звездного ветра и излучения звезды. Иллюстрация HDE 226868 струи черной дыры с нашей точки зрения кажутся изогнутыми Фото: Live Science

Астрономы выяснили, что струи черной дыры Лебедь Х-1 излучают энергию, эквивалентную энергии примерно 10 000 Солнц. Также они выходят черной дыры со скоростью около 540 миллионов км/ч. Это примерно половина скорости света.

По словам ученых, исследование показало, что около 10%, высвобождаемой при падении материи в черную дыру, уносится струями. Это предполагали теории, но теперь это подтверждено.

Поскольку теории предполагают, что физика черных дыр очень похожа, теперь можно использовать это измерение, чтобы улучшить понимание других струй, независимо от того, исходят ли они от черных дыр массой в 10 раз или в 10 миллионов раз превышающей массу Солнца, говорят астрономы.

Более глубокое понимание струй черных дыр поможет ученым выяснить, как галактики, подобные Млечному Пути, эволюционировали с течением времени, основываясь на том, как эти выбросы плазмы влияют на галактики.

При написании материала использованы источники: Nature Astronomy, Live Science.