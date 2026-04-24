Телескоп NASA виявив дивну планетну систему: такого ніколи раніше не бачили

За словами вчених, більшість планетних систем виглядають як "горошини в стручку". Але планетна система TOI-201, розташована на відстані 370 світлових років від нас, є унікальною.

За допомогою космічного телескопа NASA TESS астрономи виявили нову, дуже дивну планетну систему на відстані 370 світлових років від Землі. Три планети, що обертаються навколо зірки TOI-201, мають орбіти, які змінюються настільки швидко, що астрономи можуть спостерігати ці зміни в режимі реального часу. Такої поведінки планетної системи вчені ніколи раніше не бачили, пише Фокус.

Зірка TOI-201 у 1,3 раза більша за розміром і масою, ніж наше Сонце. Навколо неї обертаються три планети, які мають різний орбітальний період, адже перебувають на різній відстані від зірки.

Найближче до зірки розташована кам'яниста планета типу супер-Земля. Її маса приблизно в 6 разів більша за масу Землі і рік там триває всього майже 6 земних днів.

Далі розташована планета типу газовий гігант, маса якої приблизно у 2 рази менша за масу Юпітера. Її орбітальний період становить 53 земні дні. Тобто рік там триває менше двох земних місяців.

Зовнішньою планетою планетної системи TOI-201 є газовий гігант, маса якого в 16 разів більша за масу Юпітера. Рік там триває майже 8 земних років. Це означає, що планета перебуває дуже далеко від своєї зірки.

Для порівняння орбітальний період планети Юпітер у Сонячній системі становить майже 12 земних років, а середня відстань від Юпітера до Землі — приблизно 780 мільйонів кілометрів.

За словами вчених, більшість планетних систем виглядають як "горошини в стручку". Тобто сусідні планети мають схожі параметри і перебувають у схожій площині орбіти. Але планетна система TOI-201 містить три різні планети, з незвичайною гравітаційною взаємодією.

Зміни в планетних системах і зміщення орбіт планет не є чимось унікальним, але ці трансформації зазвичай відбуваються в масштабах мільйонів і навіть мільярдів років. У цій системі зміни відбуваються практично в режимі реального часу, тобто надзвичайно швидко.

Зовнішня планета в системі TOI-201 має дуже витягнуту еліптичну та нахилену орбіту. Цей газовий гігант своєю гравітацією притягує дві внутрішні планети системи. Через це орбіти внутрішніх планет зміщуються, а також змінюється час їхнього проходження на тлі диска зірки. Але ці зміни настільки екстремальні, що приблизно через 200 років планети взагалі перестануть шикуватися перед своєю зіркою. Так сильно змінитися їхня орбіта.

Астрономи кажуть, що в Сонячній системі майже всі планети перебувають в одній площині, але в системі TOI-201 кожна планета унікальна. Це вказує на активну реорганізацію орбіт усередині планетної системи.

Як уже писав Фокус, вчені виявили 11-й мінерал на Місяці: він може змінити наші LED-технології.

Також Фокус писав про те, що дослідження 2200-річного затонулого корабля переписує історію римського флоту.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science, Space.