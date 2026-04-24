Дослідження 2200-річного затонулого корабля переписує історію римського флоту (фото)

Учені з'ясували, як кораблі Римської республіки витримували тривалі плавання.

У "Природній історії" Плінія Старшого йдеться про те, що стародавні римляни використовували унікальну органічну суміш для забезпечення водонепроникності кораблів. Нове дослідження корабля Римської республіки, затонулого 2200 років тому біля берегів сучасної Хорватії, підтверджує це. Також вчені з'ясували, що римські моряки ремонтували свої кораблі під час подорожей, що допомагало кораблям витримувати тривале плавання, пише Фокус.

Археологи вивчили захисне покриття затонулого корабля Римської республіки, позначеного як Ilovik-Paržine 1, який затонув близько 2200 років тому біля берегів сучасної Хорватії в Адріатичному морі. У підсумку вони визначили склад і походження водонепроникних покриттів.

Уламки римського корабля були вперше виявлені 10 років тому, але минулі дослідження стосувалися його конструкції та віку. Тоді вперше було виявлено товстий шар органічного клейового покриття на зовнішній і внутрішній поверхні корпусу.

Тепер же вчені вперше з'ясували склад захисного покриття, і яка рослинність була присутня поруч під час його виробництва покриття і нанесення на корпус. Це дало змогу визначити приблизний маршрут переміщення корабля.

Вчені виявили, що на корпус корабля було нанесене два різних види захисного покриття: один із соснової смоли, а інший являє собою суміш соснової смоли і бджолиного воску. Аналіз пилку в покритті дав змогу ідентифікувати рослини, які були присутні поруч під час будівництва та ремонту корабля.

Аналіз показав, що основним компонентом усіх зразків покриття була нагріта смола хвойних дерев, зокрема сосни. Інший тип покриття, суміш бджолиного воску і смоли, покращує гнучкість клею і полегшує його нанесення в гарячому вигляді. Смола є клейкою і може затримувати та зберігати пилок з навколишнього середовища.

Вчені визначили, що корабель був побудований у місті Брундізіум, сьогодні Бріндізі, на південно-східному узбережжі Італії. Аналіз пилку припускає, що деякі захисні покриття корабля були нанесені недалеко від цього місця. Але інші шари покриття могли бути нанесені на північно-східному узбережжі Адріатичного моря, де було виявлено затонуле судно.

Що особливо важливо, вчені виявили, що корабель чотири-п'ять разів піддавався ремонту, зокрема це показують різні шари водонепроникного покриття. Цей ремонт проводили в різних місцях і в різний час, що свідчить про те, що римські моряки таким чином створювали умови, щоб кораблі могли витримати тривале плавання.

Археологи дійшли висновку, що корабель ремонтували послідовно з використанням матеріалів, здобутих у різних місцях Середземномор'я.

"Хоча здається очевидним, що кораблі, які здійснюють далекі плавання, потребують ремонту, довести те, що це робили римляни, було непросто", — кажуть автори дослідження.

Під час написання матеріалу використано джерела: Frontiers in Materials, Gizmodo.