Исследование 2200-летнего затонувшего корабля переписывает историю римского флота (фото)

Ученые выяснили, как корабли Римской республики выдерживали длительные плавания.

В "Естественной истории" Плиния Старшего говорится, что древние римляне использовали уникальную органическую смесь для обеспечения водонепроницаемости кораблей. Новое исследование корабля Римской республики, затонувшего 2200 лет назад у берегов современной Хорватии, подтверждает это. Также ученые выяснили, что римские моряки ремонтировали свои корабли во время путешествий, что помогало кораблям выдерживать длительное плавание, пишет Фокус.

Археологи изучили защитное покрытие затонувшего корабля Римской республики, обозначенного как Ilovik-Paržine 1, который затонул около 2200 лет назад у берегов современной Хорватии в Адриатическом море. В итоге они определили состав и происхождение водонепроницаемых покрытий.

Обломки римского корабля были впервые обнаружены 10 лет назад, но прошлые исследования касались его конструкции и возраста. Тогда впервые был обнаружен толстый слой органического клеевого покрытия на внешней и внутренней поверхности корпуса.

Теперь же ученые впервые выяснили состав защитного покрытия, и какая растительность присутствовала рядом во время его производства покрытия и нанесения на корпус. Это позволило определить примерный маршрут перемещения корабля.

Ученые обнаружили, что на корпус корабля было нанесено два разных вида защитного покрытия: один из сосновой смолы, а другой представляет смесь сосновой смолы и пчелиного воска. Анализ пыльцы в покрытии позволил идентифицировать растения, присутствовавшие рядом во время строительства и ремонта корабля.

Анализ показал, что основным компонентом всех образцов покрытия была нагретая смола хвойных деревьев, в частности сосны. Другой тип покрытия, смесь пчелиного воска и смолы, улучшает гибкость клея и облегчает его нанесение в горячем виде. Смола является клеящей и может задерживать, и сохранять пыльцу из окружающей среды.

Ученые определили, что корабль был построен в городе Брундизиум, сегодня Бриндизи, на юго-восточном побережье Италии. Анализ пыльцы предполагает, что некоторые защитные покрытия корабля были нанесены недалеко от этого места. Но другие слои покрытия могли быть нанесены на северо-восточном побережье Адриатического моря, где было обнаружено затонувшее судно.

Что особенно важно, ученые обнаружили, что корабль четыре-пять раз подвергался ремонту, в частности это показывают разные слои водонепроницаемого покрытия. Этот ремонт производился в разных местах и в разное время, что говорит о том, что римские моряки таким образом создавали условия, чтобы корабли могли выдержать длительное плавание.

Археологи пришли к выводу, что корабль ремонтировался последовательно с использованием материалов, добытых в различных местах Средиземноморья.

"Хотя кажется очевидным, что корабли, совершающие дальние плавания, нуждаются в ремонте, доказать то, что это делали римляне, было непросто", — говорят авторы исследования.

Как уже писал Фокус, в Швейцарии нашли редкий артефакт римской эпохи.

Также Фокус писал о том, что ИИ открыл неизвестную физику в четвертом состоянии материи.

При написании материала использованы источники: Frontiers in Materials, Gizmodo.