Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели

По словам ученых, большинство планетных систем выглядят как “горошины в стручке”. Но планетная система TOI-201, расположенная на расстоянии 370 световых лет от нас, является уникальной.

С помощью космического телескопа NASA TESS астрономы обнаружили новую, очень странную планетную систему на расстоянии 370 световых лет от Земли. Три планеты, которое вращаются вокруг звезды TOI-201, имеют орбиты, которые меняются настолько быстро, что астрономы могут наблюдать эти изменения в режиме реального времени. Такое поведение планетной системы ученые никогда раньше не видели, пишет Фокус.

Звезда TOI-201 в 1,3 раза больше по размеру и массе, чем наше Солнце. Вокруг нее вращаются три планеты, которые имеют разный орбитальный период, ведь находятся на разном расстоянии от звезды.

Ближе всего к звезде находится каменистая планета типа супер-Земля. Е масса примерно в 6 раз больше массы Земли и год там длится всего почти 6 земных дней.

Дальше расположена планета типа газовый гигант, масса которой примерно в 2 раза меньше массы Юпитера. Ее орбитальный период составляет 53 земных дня. То есть год там длится меньше двух земных месяцев.

Внешней планетой планетной системы TOI-201 является газовый гигант, масса которого в 16 раз больше массы Юпитера. Год там продолжается почти 8 земных лет. Это значит, что планета находится очень далеко от своей звезды.

Для сравнения орбитальный период планеты Юпитер в Солнечной системе составляет почти 12 земных лет, а среднее расстояние от Юпитера до Земли – примерно 780 миллионов километров.

По словам ученых, большинство планетных систем выглядят как "горошины в стручке". То есть соседние планеты имеют схожие параметры и находятся в схожей плоскости орбиты. Но планетная система TOI-201 содержи три разных планеты, с необычным гравитационным взаимодействием.

Изменения в планетных системах и смещение орбит планет не являются чем-то уникальным, но эти трансформации обычно происходят в масштабах миллионов и даже миллиардов лет. В данной системе изменения происходят практически в режиме реального времени, то есть чрезвычайно быстро.

Внешняя планета в системе TOI-201 имеет очень вытянутую эллиптическую и наклоненную орбиту. Этот газовый гигант своей гравитацией притягивает две внутренние планеты системы. Из-за этого орбиты внутренних планет смещаются, а также изменяется время их прохождения на фоне диска звезды. Но эти изменения настолько экстремальные, что примерно через 200 лет планеты вообще перестанут выстраиваться перед своей звездой. Так сильно измениться их орбита.

Астрономы говорят, что в Солнечной системе почти все планеты находятся в одной плоскости, но в системе TOI-201 каждая планета уникальна. Это указывает на активную реорганизацию орбит внутри планетной системы.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили 11-й минерал на Луне: он может изменить наши LED-технологии.

Также Фокус писал о том, что исследование 2200-летнего затонувшего корабля переписывает историю римского флота.

