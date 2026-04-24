Учені виявили 11-й мінерал на Місяці: він може змінити наші LED-технології

Китайські вчені виявили в метеориті, що прибув із Місяця, новий місячний мінерал. Він отримав назву "церій-магній-чаньезіт" і може змінити світлодіодні технології на Землі.

Учені з Китайської академії геологічних наук виявили та ідентифікували новий 11-й за рахунком місячний мінерал. Він отримав назву "церій-магній-чаньезіт". Чан'е — це китайська богиня Місяця. Новий місячний мінерал має характерний флуоресцентний ефект, а розмір частинок варіюється від трьох до 25 мікрометрів. Це менше діаметра людської волосини. Цей склоподібний мінерал може змінити світлодіодні технології на Землі, пише Фокус.

Церій-магній-чанезит був виявлений у складі першого знайденого в Китаї місячного метеорита. Сферичний метеорит важить лише 44 грами.

Вчені описали новий місячний мінерал, як безбарвний, прозорий і структурно крихкий матеріал. Хоча розмір його частинок дуже маленький, його фізичні властивості можуть мати велике значення для наших технологій.

Відмінною особливістю нового місячного мінералу є його виражена флуоресценція. Вчені вважають, що ця властивість може зробити його особливо цінним при розробці більш ефективних світлодіодів (LED). Флуоресцентні матеріали відіграють центральну роль у роботі світлодіодів, впливаючи на яскравість, передачу кольору та енергоефективність.

Нова хімічна сполука може дати змогу створювати LED-технології, які будуть водночас потужнішими та менш енерговитратними, ніж наявні.

Вчені кажуть, що цей мінерал був створений на місяці в умовах, яких, ймовірно, ніколи не було на Землі. Але якщо такий мінерал буде виявлено на нашій планеті, то це може змінити уявлення про її геологічну історію.

Звісно зараз видобувати мінерали на Місяці поки що ніхто не може. І це пов'язано з високими витратами, а також необхідністю створення унікальних технологій видобутку.

Але китайські вчені спробують відтворити властивості місячного мінералу в лабораторних умовах. Якщо це вийде, то тоді можна буде говорити про його застосування у створенні майбутніх LED-технологій.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.