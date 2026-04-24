Створено синтетичний Всесвіт: не відрізняється від реального, вирішує велику проблему (відео)

Вчені довели, що стандартна космологічна модель правильна, але залишається одна загадка, яку поки що не вдалося вирішити.

Астрономи створили цілий синтетичний Всесвіт, який разюче точно відтворює властивості реального Всесвіту. Метою проекту COLIBRE було перевірити стандартну космологічну модель, що описує еволюцію Всесвіту від Великого вибуху до наших днів. За останні кілька років спостереження за космосом показали, що ця модель може бути невірною. Але новий синтетичний Всесвіт, створений за допомогою суперкомп'ютера, показав, що це не так, пише Фокус.

Учені наблизилися до розуміння того, як формувалися та еволюціонували галактики. Результати дослідження показують, що численні великі галактики, виявлені космічним телескопом Вебб на зорі історії Всесвіту, які не повинні існувати, могли формуватися. Це означає, що стандартна космологічна модель правильна. Для того, щоб це довести, астрономи включили в нове моделювання Всесвіту більше деталей, ніж раніше, і цей синтетичний Всесвіт виявився двійником реального Всесвіту.

Астрономи кажуть, що вони змогли створити синтетичний Всесвіт, просто вирішивши відповідні рівняння фізики у Всесвіті, що розширюється. Те, що нове моделювання збігається з реальними спостереженнями є чудовою новиною.

Дослідники кажуть, що їхній віртуальний Всесвіт демонструє, що стандартна космологічна модель може пояснити формування галактик навіть краще, ніж вважалося раніше. Вчені стверджують, що їхній синтетичний Всесвіт — це перша великомасштабна симуляція, що моделює холодний газ і космічний пил усередині галактик, з яких формуються зірки.

Велика частина газу всередині реальних галактик холодна і запилена, але більшість попередніх масштабних симуляцій ігнорували це. Також вважалося, що деякі спостереження за космосом, зроблені телескопом Вебб, кидають виклик стандартній космологічній моделі. Але вчені кажуть, що щойно вони представили в симуляції більш реалістично ключові фізичні процеси, вони отримали двійника реального Всесвіту.

Буде потрібно ще кілька років для глибокого аналізу величезної кількості даних, отриманих у результаті цієї масштабної симуляції космосу.

На даний момент результати симуляцій точно відповідають спостереженням за раннім і сучасним Всесвітом. Але астрономи визнають, що їхня симуляція не пояснює природу так званих "маленьких червоних крапок", які виявлено в ранньому Всесвіті. Це яскраві і дуже масивні об'єкти, які існували, коли Всесвіту було менше 1 мільярда років, але сьогодні вони ніде не зустрічаються. Теорії припускають, що це можуть бути дуже компактні, але масивні галактики, або ж це невідома стадія еволюції надмасивних чорних дір.

Під час написання матеріалу використано джерела: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Futurism.