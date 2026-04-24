Создана синтетическая Вселенная: не отличается от реальной, решает большую проблему (видео)

Ученые доказали, что стандартная космологическая модель верна, но остается одна загадка, которую пока не удалось решить.

Астрономы создали целую синтетическую Вселенную, которая поразительно точно воспроизводит свойства реальной Вселенной. Целью проекта COLIBRE было проверить стандартную космологическую модель, описывающую эволюцию Вселенной от Большого взрыва до наших дней. За последние несколько лет наблюдения за космосом показали, что эта модель может быть неверной. Но новая синтетическая Вселенная, созданная с помощью суперкомпьютера показала, что это не так, пишет Фокус.

Ученые приблизились к пониманию того, как формировались и эволюционировали галактики. Результаты исследования показывают, что многочисленные крупные галактики, обнаруженные космическим телескопом Уэбб на заре истории Вселенной, которые не должны существовать, могли формироваться. Это значит, что стандартная космологическая модель верна. Для того, чтобы это доказать астрономы включили в новое моделирование Вселенной больше деталей, чем раньше, и эта синтетическая Вселенная оказалось двойником реальной Вселенной.

Астрономы говорят, что они смогли создать синтетическую Вселенную, просто решив соответствующие уравнения физики в расширяющейся Вселенной. То, что новое моделирование совпадает с реальными наблюдениями является отличной новостью.

Исследователи говорят, что их виртуальная Вселенная демонстрирует, что стандартная космологическая модель может объяснить формирование галактик даже лучше, чем считалось ранее. Ученые утверждают, что их синтетическая Вселенная — это первая крупномасштабная симуляция, моделирующая холодный газ и космическую пыль внутри галактик, из которых формируются звезды.

Большая часть газа внутри реальных галактик холодная и пыльная, но большинство предыдущих масштабных симуляций игнорировали это. Также считалось, что некоторые наблюдения за космосом, сделанные телескопом Уэбб, бросают вызов стандартной космологической модели. Но ученые говорят, что как только они представили в симуляции более реалистично ключевые физические процессы, они получили двойника реальной Вселенной.

Потребуется еще несколько лет для глубокого анализа огромного количества данных, полученных в результате этой масштабной симуляции космоса.

На данный момент результаты симуляций точно соответствуют наблюдениям за ранней и современной Вселенной. Но астрономы признают, что их симуляция не объясняет природу так называемых "маленьких красных точек", обнаруженный в ранней Вселенной. Это яркие и очень массивные объекты, которые существовали, когда Вселенной было менее 1 миллиарда лет, но сегодня они нигде не встречаются. Теории предполагают, что это могут быть очень компактные, но массивные галактики, или же это неизвестная стадия эволюции сверхмассивных черных дыр.

При написании материала использованы источники: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Futurism.