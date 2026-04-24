Миссия "Артемида-2": что случилось с космическим кораблем при входе в атмосферу Земли (фото)

В NASA представили первые результаты исследования состояния теплозащитного экрана корабля “Орион”, на котором четыре астронавта совершили путешествие вокруг Луны.

Теплозащитный экран космического корабля "Орион", который использовался во время миссии "Артемида-2" с 2 по 11 апреля, показал себя отлично, несмотря на некоторые опасения. Результаты исследования NASA также показали, что корабль совершил очень точное приводнение в Тихом океане, пишет Фокус.

Теплозащитный экран в нижней части космического корабля "Орион" несмотря на температуру 1650 градусов по Цельсию не получил значительных повреждений при входе в атмосферу, как показывают фотографии, сделанные вскоре после его возвращения домой и результаты исследования. Сохранившаяся целостность защитного экрана позволила экипажу миссии "Артемида" безопасно вернуться домой.

Вскоре после приводнения корабля "Орион" 11 апреля водолазы ВМС США сделали подводные фотографии теплозащитного экрана Фото: NASA

В NASA сообщили, что теплозащитный экран получил намного меньше повреждений, чем во время миссии "Артемида-1" в 2022 году. Теплозащитный экран состоит из титановой основы, покрытой 186 блоками термостойкого материала Avcoat. Во время входа в атмосферу в 2022 году газы, запертые внутри теплозащитного экрана, расширялись при высоких температурах, отрывая фрагменты Avcoat и снижая эффективность экрана. Он был разработан для защиты астронавтов от огромных температур при входе корабля "Орион" в атмосферу на скорости почти 40 000 км/ч.

Некоторые эксперты сомневались в том, что теплозащитный экран справится со своей задачей и что жизнь астронавтов может находиться под угрозой, как уже писал Фокус. Но в NASA изменили траекторию входа корабля в атмосферу и это помогло уменьшить повреждения теплозащитного экрана во время миссии "Артемида-2".

Но, как уже писал Фокус, пользователи социальных сетей заметили, что у корабля "Орион" кажется существуют большие повреждения, чем ожидалось. Исследование NASA опровергает эти предположения.

Также в NASA сообщили, что ракета-носитель Space Launch System, несмотря на технические трудности перед запуском, отлично справилась с выводом корабля "Орион" в космос. Также корабль приводнился в Тихом океане с высокой точностью, всего в 4,7 километрах от намеченного места посадки. Инженеры NASA сообщили, что скорость входа корабля "Орион" в атмосферу Земли составила 39 693 км/ч, хотя предварительные расчеты показывали, что она должна быть на 1,6 км/ч больше.

Хотя NASA использует это исследование, чтобы заявить о том, что лунная программа "Артемида" идет по плану, сомнения сохраняются. Запуск миссии "Артемида-3" запланирован на 2027 года. Тогда на околоземной орбите NASA должно провести проверку работы лунного посадочного модуля для астронавтов. Но, как уже писал Фокус, эта миссия может быть перенесена.

На 2028 года запланирована высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках миссий "Артемида-4" и "Артемида-5". Но пока не ясно будут ли готовы к этому времени новые скафандры, предназначенные для путешествий по Луне, как уже писал Фокус.

При написании материала использованы источники: NASA, Live Science.