Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученые выяснили, откуда он прилетел и очень удивились (фото)

Межзвездная комета 3I/ATLAS родилась миллиарды лет назад в той части Млечного Пути, которая сильно отличается от Солнечной системы.

Ученые смогли определить, где образовалась межзвездная комета 3I/ATLAS, благодаря исследованию выбросов воды, которые показали нечто удивительное. Исследование показало, что межзвездный объект 3I/ATLAS, вероятно, возник в холодном, изолированном уголке нашей галактики, где еще не образовалась собственная звездная система, пишет Фокус.

Межзвездная комета 3I/ATLAS – это лишь третий обнаруженный в Солнечной системе гость, прибывший из другой части Млечного Пути. Теперь ученые выяснили, в каких именно условиях образовалась эта комета, хотя точное ее место рождения определить пока не удалось. Исследование показывает, что комета 3I/ATLAS появилась в области Млечного Пути, которая сильно отличается от нашей Солнечной системы произошло это примерно 10 миллиардов лет назад. То есть комета 3I/ATLAS родилась примерно на 5 миллиардов лет раньше, чем появилось наше Солнце.

Сейчас 3I/ATLAS покидает Солнечную систему, но астрономы продолжают ее исследование с помощью самых мощных космических и наземных телескопов. Для этого исследования ученые использовали радиотелескоп ALMA, чтобы изучить химический состав кометы и понять место ее происхождения.

Фото: ESA

Химический состав кометы можно изучить с помощью исследования выбросов газообразных веществ из ее ледяного ядра. Астрономы выяснили, что 3I/ATLAS выбрасывает не просто воду, а воду, которая содержит много тяжелого изотопа водорода под названием дейтерий.

Вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, поэтому ее химическая формула — H2O. Обычно атомы водорода в молекулах воды имеют один протон в ядре. Но в комете 3I/ATLAS значительное количество молекул воды содержит дейтерий, который форму водорода с протоном и нейтроном в ядре.

По словам ученых, удивляет то, что количество дейтерия по отношению к обычному водороду в воде выше, чем все, что они видели раньше в других планетных системах и кометах. Это соотношение в 30 раз выше, чем в любой комете Солнечной системы, и в 40 раз выше, чем в воде в океанах Земли.

Это говорит о том, что комета 3I/ATLAS зародилась в месте, значительно более холодном, чем наше собственное космическое окружение. Хотя наше Солнце, возможно, было окружено другими новорожденными звездами во время своего формирования, родная звезда этой кометы могла быть более изолированной, что привело к меньшему количеству излучения в звездной системе, которая еще даже полностью не сформировалась.

Комета 3I/ATLAS продолжает свое движение в межзвездное пространство со скоростью примерно 220 000 км/ч. Она никогда больше не вернется в Солнечную систему, но у ученых есть еще время для ее исследования.

При написании материала использованы источники: Nature, AP, Sky at Night Magazine.