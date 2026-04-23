Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: вчені з'ясували, звідки він прилетів і дуже здивувалися (фото)

Міжзоряна комета 3I/ATLAS народилася мільярди років тому в тій частині Чумацького Шляху, яка сильно відрізняється від Сонячної системи.

Учені змогли визначити, де утворилася міжзоряна комета 3I/ATLAS, завдяки дослідженню викидів води, які показали щось дивовижне. Дослідження показало, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, ймовірно, виник у холодному, ізольованому куточку нашої галактики, де ще не утворилася власна зоряна система, пише Фокус.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS — це лише третій виявлений у Сонячній системі гість, який прибув з іншої частини Чумацького Шляху. Тепер учені з'ясували, в яких саме умовах утворилася ця комета, хоча точне її місце народження визначити поки що не вдалося. Дослідження показує, що комета 3I/ATLAS з'явилася в ділянці Чумацького Шляху, яка сильно відрізняється від нашої Сонячної системи, сталося це приблизно 10 мільярдів років тому. Тобто комета 3I/ATLAS народилася приблизно на 5 мільярдів років раніше, ніж з'явилося наше Сонце.

Наразі 3I/ATLAS залишає Сонячну систему, але астрономи продовжують її дослідження за допомогою найпотужніших космічних і наземних телескопів. Для цього дослідження вчені використовували радіотелескоп ALMA, щоб вивчити хімічний склад комети і зрозуміти місце її походження.

Фото: ESA

Хімічний склад комети можна вивчити за допомогою дослідження викидів газоподібних речовин з її крижаного ядра. Астрономи з'ясували, що 3I/ATLAS викидає не просто воду, а воду, яка містить багато важкого ізотопу водню під назвою дейтерій.

Вода складається з двох атомів водню та одного атома кисню, тому її хімічна формула — H2O. Зазвичай атоми водню в молекулах води мають один протон у ядрі. Але в кометі 3I/ATLAS значна кількість молекул води містить дейтерій, що є формою водню з протоном і нейтроном у ядрі.

Фото: ESA

За словами вчених, дивує те, що кількість дейтерію по відношенню до звичайного водню у воді вища, ніж усе, що вони бачили раніше в інших планетних системах і кометах. Це співвідношення в 30 разів вище, ніж у будь-якій кометі Сонячної системи, і в 40 разів вище, ніж у воді в океанах Землі.

Це говорить про те, що комета 3I/ATLAS зародилася в місці, значно холоднішому, ніж наше власне космічне оточення. Хоча наше Сонце, можливо, було оточене іншими новонародженими зірками під час свого формування, рідна зірка цієї комети могла бути більш ізольованою, що призвело до меншої кількості випромінювання в зоряній системі, яка ще навіть повністю не сформувалася.

Комета 3I/ATLAS продовжує свій рух у міжзоряний простір зі швидкістю приблизно 220 000 км/год. Вона ніколи більше не повернеться в Сонячну систему, але у вчених є ще час для її дослідження.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature, AP, Sky at Night Magazine.