Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має дивну активність: такого раніше ніколи не бачили (фото)

Хімічний склад міжзоряної комети все ж відрізняється від комет Сонячної системи.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS уже перебуває далеко за орбітою Юпітера і ніколи більше не повернеться назад у Сонячну систему. Ця комета стала лише третім виявленим об'єктом, що виник за межами Сонячної системи. Астрономи продовжують вивчати цей міжзоряний об'єкт і нові дані показали, що він викидає метан, чого не робили два інших міжзоряних гостя, пише Фокус.

Станом на квітень 2026 року міжзоряна комета 3I/ATLAS уже перебуває далеко за орбітою Юпітера і продовжує рухатися з величезною швидкістю за межі Сонячної системи. Наприкінці жовтня 2025 року комета 3I/ATLAS наблизилася до Сонця на відстань у 203 мільйони кілометрів і вирушила назад у міжзоряний простір. На цьому шляху в грудні минулого року комета наблизилася до Землі на відстань 270 мільйонів кілометрів.

Саме в грудні за кометою 3I/ATLAS спостерігав космічний телескоп Вебб і астрономи продовжують аналіз отриманого великого обсягу даних. Нове дослідження показало, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у міру віддалення від Сонця почав викидати в космос багато води, вуглекислого газу і метану. Насправді в цьому нічого незвичайного: комети, коли перебувають відносно недалеко від Сонця, виділяють газоподібні речовини під впливом сонячного тепла. Комети — це об'єкти, що складаються з каменю і льоду, і їхній лід одразу випаровується, минаючи рідку фазу.

Дивно те, що порівняно з кометами Сонячної системи, 3I/ATLAS містить більше вуглекислого газу, ніж води, і більше метану, ніж води. Вважається, що ця комета набагато старша за Сонячну систему і подорожує в міжзоряному просторі дуже довгий час, щонайменше мільярд років.

Космічний телескоп Вебб виявив викиди води, вуглекислого газу і метану біля комети 3I/ATLAS Фото: solar-system

Також за словами астрономів, ще одна дивина полягає в тому, що два попередні міжзоряні об'єкти, виявлені в Сонячній системі, 1I/Оумуамуа і 2I/Борисов не викидали метан. Учені впевнені, що 2I/Борисов є міжзоряною кометою, а ось із визначенням 1I/Оумуамуа є проблеми: одні астрономи кажуть, що комета, інші кажуть, що це якийсь інший об'єкт. У будь-якому разі такої активності, як 3I/ATLAS, вони не проявляли.

Також автори дослідження вказують на те, що 3I/ATLAS швидша, більша, активніша та має інший склад, ніж 1I/Оумуамуа та 2I/Борисов. Можливо, це пов'язано з іншими умовами, в яких утворилася комета 3I/ATLAS, або ж з умовами, в яких вона перебувала під час тривалої подорожі космосом від місця свого народження в іншій зоряній системі.

Астрономи кажуть, що вони продовжать спостереження за кометою 3I/ATLAS до кінця весни, щоб отримати ще більше даних про цей незвичайний об'єкт.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що комета 3I/ATLAS викидає в космос 2 тонни води на секунду.

Ще Фокус писав про те, що астронавти NASA і Китаю встановили рекорд з найбільшої відстані між людьми в космосі.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Astrophysical Journal Letters, IFLScience.