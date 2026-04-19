Астронавти NASA і Китаю встановили рекорд із найбільшої відстані між людьми в космосі

Новий рекорд встановили астронавти місячної місії "Артеміда-2", які, як стало відомо, перебували на відстані кількох сотень тисяч кілометрів від китайської космічної станції "Тяньгун".

Американський астрофізик Джонатан Макдауелл повідомив про новий рекорд, який встановили астронавти місячної місії "Артеміда-2" під час свого польоту навколо Місяця. І цей рекорд найбільшої відстані між людьми має міжнародний характер, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час місячної місії NASA "Артеміда-2", а саме 7 квітня, на кілька хвилин чотири астронавти на борту космічного корабля "Оріон" і три астронавти на борту китайської космічної станції "Тяньгун" перебували на більшій відстані один від одного, ніж будь-коли перебували інші люди. Розрахував цю відстань астрофізик і фахівець з відстеження супутників Джонатан Макдауелл.

Відео дня

Спочатку розрахунки Макдавелла показали, що найдалі екіпаж місячної місії "Артеміда-2" перебував від екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) під час історичного обльоту Місяця. Але потім учений з'ясував, що насправді від місячних астронавтів найдалі від них перебував екіпаж китайської космічної станції "Тяньгун".

Коли 7 квітня космічний корабель "Оріон" опинився з іншого боку Місяця під час обльоту супутника Землі, він досяг максимальної відстані 419 643 кілометри від станції "Тяньгун". Водночас, як з'ясував Макдавелл, максимальна відстань між кораблем "Оріон" і МКС 419 581 кілометр.

За словами Макдавелла, коли NASA повідомило про те, що астронавти місії "Артеміда-2" встановили новий рекорд найбільшої відстані між людьми в космосі та Землею (406 771 км), він вирішив розрахувати їхню відстань до МКС.

Попередній рекорд найбільшої відстані між астронавтами і нашою планетою був встановлений 1970 року екіпажем місячної місії NASA "Аполлон-13". Він становив 400 171 кілометрів. За словами Макдавелла, на той час на навколоземній орбіті не було космічних станцій, тож немає з чим порівняти рекорд, встановлений місією "Артеміда-2".

"Я думаю, що це початок переходу від питання "Наскільки далеко від Землі перебувають люди?" до питання "Наскільки розосереджена людська цивілізація?". Можливо, настане день, коли люди вимірюватимуть відстані між собою, займаючи простір від Меркурія до супутників Сатурна", — каже Макдавелл.

