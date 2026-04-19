Астронавты NASA и Китая установили рекорд по наибольшему расстоянию между людьми в космосе

Новый рекорд установили астронавты лунной миссии “Артемида-2”, которые, как стало известно, находились на расстоянии нескольких сотен тысяч километров от китайской космической станции “Тяньгун”.

Американский астрофизик Джонатан Макдауэлл сообщил о новом рекорде, который установили астронавты лунной миссии "Артемида-2" во время своего полета вокруг Луны. И этот рекорд наибольшего расстояния между людьми имеет международный характер, пишет Фокус.

Во время лунной миссии NASA "Артемида-2", а именно 7 апреля, на несколько минут четыре астронавта на борту космическое корабля "Орион" и три астронавта на борту китайской космической станции "Тяньгун" находились на большем расстоянии друг от друга, чем когда-либо находились другие люди. Рассчитал это расстояние астрофизик и специалист по отслеживанию спутников Джонатан Макдауэлл.

Сначала расчеты Макдауэлла показали, что дальше всего экипаж лунной миссии "Артемида-2" находился от экипажа Международной космической станции (МКС) во время исторического облета Луны. Но затем ученый выяснил, что на самом деле от лунных астронавтов дальше всего находился экипаж китайской космической станции "Тяньгун".

Когда 7 апреля космический корабль "Орион" оказался с другой стороны Луны во время облета спутника Земли, он достиг максимального расстояния 419 643 километра от станции "Тяньгун". В то же время, как выяснил Макдауэлл, максимальное расстояние между кораблем "Орион" и МКС 419 581 километр.

По словам Макдауэлла, когда NASA сообщило о том, что астронавты миссии "Артемида-2" установили новый рекорд наибольшего расстояния между людьми в космосе и Землей (406 771 км), он решил рассчитать их расстояние до МКС.

Предыдущий рекорд наибольшего расстояния между астронавтами и нашей планетой был установлен в 1970 году экипажем лунной миссии NASA "Аполлон-13". Он составил 400 171 километров. По словам Макдауэлла, в то время на околоземной орбите не было космических станций, поэтому не с чем сравнить рекорд, установленный миссией "Артемида-2".

"Я думаю, что это начало перехода от вопроса "Насколько далеко от Земли находятся люди?" к вопросу "Насколько рассредоточена человеческая цивилизация?". Возможно, настанет день, когда люди будут измерять расстояния между собой, занимая пространство от Меркурия до спутников Сатурна", — говорит Макдауэлл.

