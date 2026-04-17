Миссия NASA "Артемида-2": почему не работал первый в истории лунный туалет (фото)

Командир миссии “Артемида-2” Рид Уайзмен заявил, что несмотря на все трудности, космический туалет на корабле “Орион” “был замечательным”.

Во время лунной миссии NASA "Артемида" несколько раз сообщалось о проблемах, связанных с туалетом на космическом корабле "Орион". Во время пресс-конференции 16 апреля командир миссии Рид Уайзман заявил, что космический туалет не заслуживает той негативной реакции, которую он получил за последние две недели, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время пресс-конференции экипаж миссии "Артемида-2", астронавты NASA Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Рид Уайзман и Джереми Хансен из Канадского космического агентства, обсуждали свою историческую миссию. Уайзман уделил время защите туалета, размещенного на корабле "Орион".

Відео дня

Напоминаем, что на борту корабля "Орион" первой с 1972 года пилотируемой миссии к Луне, несколько раз возникали проблемы с туалетом. Это первый туалет, когда-либо побывавший за пределами околоземной орбиты и в частности возле Луны. Во время миссий "Аполлон" астронавты NASA вместо туалета использовали специальные пакеты. Лунный туалет представляет собой более компактную версию туалета на Международной космической станции (МКС). Стоит отметить, что туалет был спроектирован так, чтобы отводить в космос только жидкие отходы, а твердые отходы хранились до возвращения на Землю.

По словам Уайзмана, на самом деле винить туалет нельзя.

"Это был замечательный туалет, он отлично работал", — сказал Уайзман.

Астронавты миссии "Артемида-2" сделали эту фотографию Луны, за которой видна Земля, во время облета спутника нашей планеты 7 апреля Фото: NASA

Астронавт NASA сообщил, что туалет смывал нормально, но когда жидкость вытекала из нижней части унитаза, она засоряла отводную трубу. Эта труба отводила мочу из туалета в корпус корабля "Орион" и оттуда она выбрасывалась в космос, создавая довольно впечатляющее зрелище.

"Это как миллиард крошечных ледяных крупинок, улетающих в глубокий космос", — сказал Уайзман.

Но засорение ограничило отвод мочи из трубы, из-за чего космический туалет был частично выведен из строя, хотя его удалось отремонтировать, но некоторые проблемы сохранялись в течение миссии "Артемида-2", стартовавшей 2 апреля и закончившейся 11 апреля. Во время этой миссии астронавты впервые за более чем 50 лет облетели Луну, побывали дальше от Земли, чем кто-либо из людей, и вернулись домой.

Что же вызвало засорение отводной трубы? Сначала в NASA предположили, что проблема связана с тем, что внешняя часть трубы замерзает, ведь в открытом космосе очень холодно. Эту проблему пытались решить путем поворачивания корабля "Орион" к Солнцу, чтобы лед растаял под интенсивными солнечными лучами. Но сейчас считается, что засорение трубы связано с химической реакцией, возможно, с участием химических веществ, введенных в сточные воды для предотвращения роста биопленок.

Пока что специалисты NASA продолжают разбираться, что же на самом деле произошло с лунным туалетом.

Но какой бы ни оказалась первопричина возникших проблем, Уайзман считает, что инженеры, создавшие этот туалет, должны гордиться собой, ведь "это великолепное изобретение".

При написании материала использованы источники: NASA, Space.