Признаки огромного океана обнаружены на Марсе: подобное можно увидеть на Земле (фото)

Теория о существовании древнего, обширного северного океана на Марсе получила еще больше подтверждений.

Ученые за последние 20 лет с помощью марсоходов обнаружили на Красной планете свидетельства существования в прошлом рек, озер и других водоемов. Все северное полушарие Марса находится на меньшей высоте, чем южное и там намного меньше кратеров. Это указывало на существование древнего океана, но доказательства существования береговой линии были несколько противоречивыми. Авторы исследования использовали другую земную особенность океанов, чтобы найти свидетельства того, что на Марсе существовал огромный северный океан, пишет Фокус.

Возможные береговые линии океана на Марсе, по-видимому, имели совершенно разную высоту, разница составила несколько километров. На Земле расположение береговых линий значительно меняется, иногда на десятки метров в год. Ученые задались вопросом, являются ли береговые линии лучшим топографическим признаком океана. Они пришли к выводу, что нужно искать не береговые линии, а прибрежные шельфы. По словам авторов исследования, береговые линии очень быстро меняются и даже на Земле не являются топографическими индикаторами древних водоемов.

Изучая данные с нашей планеты, ученые обнаружили, что, несмотря на изменения береговой линии, континентальный шельф остается довольно стабильным с течением времени. Континентальный шельф — это подводная область, простирающаяся на сотни километров, с низким значением кривизны по высоте. По сути, это пологий, широкий склон перед крутым обрывом к глубоководному океаническому дну.

Ученые провели аналогичное исследование на Марсе и обнаружили, что там также есть подобная зона в северном полушарии планеты. В этой зоне обнаружены обнаружили свидетельства прибрежных отложений, дельт и древних рек. На Земле континентальный шельф также содержит все это.

Предполагаемый прибрежный шельф на Марсе Фото: IFLScience

На Марсе нет литосферных плит, поэтому там нет континентов, подобных тем, что есть на Земле. Вместо этого шельф получил название прибрежного шельфа, и ученые считают, что его формирование заняло очень много времени. Наличие этого прибрежного шельфа предполагает существование океана, который был стабилен в течение миллионов лет.

Это открытие имеет важное значение для определения потенциальной обитаемости Марса в прошлом, а также для определения мест, где следует искать свидетельства древней жизни на Красной планете. Прибрежный шельф может содержать признаки внеземных форм жизни.

При написании материала использованы источники: Nature, IFLScience.