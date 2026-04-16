Новая версия Starship для полетов на Марс запустила двигатели: готова к первому полету (фото)

Компания SpaceX провела испытание двигателей верхней ступени самой мощной и большой ракеты в мире Starship третьего поколения. В мае она впервые отправится в космос.

Впервые компания SpaceX провела статический запуск двигателей верхней ступени ракеты Starship Version 3 (V3). Новая версия ракеты впервые отправится в испытательный полет в космос в мае этого года. Хотя SpaceX провела уже 12 испытательных миссий Starship, новая версия ракеты больше и мощнее своих предшественников, пишет Фокус.

Компания SpaceX объявила о том, что успешно завершилось статическое испытание двигателей верхней ступени ракеты Starship V3. Двигатели были запущены, пока верхняя ступень ракеты оставалась закрепленной на стартовой площадке. Подобное испытание прошло впервые для Starship третьего поколения.

Это испытание прошло через месяц после того, как неудачно завершился статический запуск двигателей Raptor нижней ступени ракеты Starship V3. Запуск двигателей был прерван из-за проблем с наземным оборудованием.

В полностью собранном виде ракета Starship V3 имеет высоту 124,4 метра, что примерно на 1,2 метра выше, чему версии Starship V2, испытание которой завершилось в прошлом году. Именно Starship V3, если ракета пройдет успешно все испытания, SpaceX хочет использовать для полетов на Марс. Ранее Илон Маск, глава компании, заявлял, что если все пойдет по плану, то Starship V3 может полететь на Марс уже в конце 2026 года.

Starship V3 значительно мощнее своих предшественников благодаря новым двигателям V3 Raptor. Новая версия ракеты может доставлять на низкую околоземную орбиту более 100 тонн груза. Прошлая версия ракеты могла вывести на орбиту только 35 тонн.

У ракеты Starship было испытательных 11 суборбитальных миссий, последняя из которых прошла в октябре 2025 года. Пять последних запусков совершила ракета Starship V2. И только два из них были признаны успешными, хотя и не на 100%.

Напоминаем, что немного измененная версия верхней ступени ракеты Starship должна стать посадочным модулем, с помощью которого астронавты NASA в 2028 году должны совершить посадку на Луну. Поэтому SpaceX важно максимально успешно провести испытание двух ступеней ракеты Starship V3, которые являются многоразовыми. Но особое внимание NASA приковано к верхней ступени, ведь от ее успешных полетов зависит как скоро SpaceX сможет создать лунный посадочный модуль.

Сейчас NASA готовится к миссии "Артемида-3", после завершения пилотируемой лунной миссии "Артемида-2". Новая миссия состоится в 2027 году и будет проведена на околоземной орбите проверка процесса стыковки между космическим кораблем "Орион" (на нем астронавты полетят на Луну) и лунным посадочным модулем Starship. Но у SpaceX есть конкурент в лунной гонке — Blue Origin. Эта компания уже почти завершила разработку лунного посадочного модуля Blue Moon, который также примет участие в миссии "Артемида-3".

Если все пройдет успешно, во время миссии "Артемида-4" астронавты совершат посадку в районе южного полюса Луны в 2028 году на борту или посадочного модуля Starship, или Blue Moon.

