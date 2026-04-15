Гонка миллиардеров за деньги NASA: ракета Starship пока проигрывает New Glenn (фото)

SpaceX необходимо как можно скорее отправить в космос ракету Starship V3, если компания Илона Маска не хочет потерять контракт NASA в пользу компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Компания Blue Origin готовится к третьему запуску своей мощной ракеты New Glenn. Он должен состояться в пятницу, 17 апреля. Миссия NG-3 имеет важное значение. На этот раз компания, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, стремится продемонстрировать, что первую ступень ракеты New Glenn можно использовать много раз. Во время третьего полета будет использован ускоритель, который использовался во время второго полета New Glenn в ноябре 2025 года, пишет Фокус.

Решающий запуск ракеты New Glenn состоится на фоне трудностей компании SpaceX, которой владеет миллиардер Илон Маск, с запуском ракеты Starship V3 (Version 3). Это модернизированная версия ракеты, которая имеет улучшенные характеристики по сравнению со Starship V2. Как уже писал Фокус, Илон Маск ранее заявил, что запуск, который должен был состоятся в апреле, перенесен на май.

Стоит отметить, что SpaceX провела уже 11 запусков ракеты Starship V2, но все они были испытательными, а Blue Origin провела уже 2 рабочих запуска в космос ракеты New Glenn. Новая версия Starship является самой большой и мощной ракетой из когда-либо построенных, а New Glenn меньше по размеру, и имеет меньшую грузоподъемность.

После успешного завершения лунной миссии NASA "Артемида-2", космическое агентство США уже готовит миссию "Артемида-3". В 2027 году космический корабль "Орион" с астронавтами выведет на околоземную орбиту ракета-носитель Space Launch System (SLS). На орбите корабль "Орион" должен провести стыковку с двумя лунными посадочными модулями, чтобы NASA проверило их готовность к доставке астронавтов на Луну в 2028 году в рамках миссии "Артемида-4".

Эти лунные посадочные модули разрабатывают компании SpaceX и Blue Origin. Ракеты Starship V3 и New Glenn являются неотъемлемой частью этой разработки. Посадочный модуль Starship от SpaceX будет модифицированной версией верхней ступени V3, а посадочный модуль Blue Moon от Blue Origin будет создан для запуска на борту New Glenn.

SpaceX не сможет приступить к разработке посадочного модуля Starship, пока V3 не продемонстрирует надежность и возможность дозаправки на орбите. Но Blue Origin нужно также спешить, ведь чтобы отправить модуль Blue Moon в космос ракета New Glenn должна доказать свою надежность, а значит должно состоятся больше запусков.

Сейчас, похоже, Blue Origin пока опережает SpaceX в плане готовности к миссии NASA. Если SpaceX хочет сохранить свой контракт с NASA, компании необходимо как можно скорее запустить Starship V3.

NASA надеется протестировать на околоземной орбите два посадочных модуля в следующем году, , но если Blue Moon будет готов вовремя, а Starship — нет, маловероятно, что NASA будет ждать пока SpaceX наверстает упущенное.

При написании материала использованы источники: Gizmodo.