Космическая битва Илона Маска и Джеффа Безоса за Луну состоится на высоте 400 км (фото)

Соревнование американских миллиардеров за право высадить астронавтов NASA на Луну вступает в новый напряженный этап.

Компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса разрабатывают для NASA посадочные модули, один из которых впервые за более чем 50 лет доставит астронавтов на Луну. Уже в 2027 году оба лунных посадочных модуля встретятся в космосе на высоте 400 км в рамках миссии "Артемида-3". Исходя из результатов испытаний NASA выберет чей посадочный модуль войдет в историю, пишет Фокус.

На 2028 года NASA запланировало первую с 1972 году высадку астронавтов на поверхность Луны в рамках мисcии "Артемида-4". Первых за более чем 50 лет людей на Луну должен доставить посадочный модуль либо компании SpaceX Илона Маска, или Blue Origin Джеффа Безоса. Все зависит от того, как они покажут себя во время испытаний на орбите в 2027 году в рамках миссии "Артемида-3".

Та компания, чей лунный модуль будет принимать участие в миссии "Артемида-4", войдет в историю как первая частная компания, доставившая астронавтов на Луну.

Изначально NASA планировало использовать для высадки людей на Луну посадочный модуль Starship компании SpaceX. Он представляет собой модифицированную версию верхней ступени ракеты Starship. Этот модуль высотой 52 метра может доставлять на Луну до 100 человек экипажа и до 200 тонн грузов. Но в рамках миссии "Артемида" он должен доставить только четырех астронавтов.

Лунный посадочный модуль Starship Фото: SpaceX

Проблема в том, что компания SpaceX пока не может точно сказать, будет ли готов посадочный модуль к 2027 году, чтобы пройти испытание на низкой околоземной орбите. Это связано с тем, что сама ракета Starship еще не совершила полностью успешный полет в космос.

Учитывая эти трудности NASA заключило контракт также с компанией Blue Origin на разработку посадочного модуля Blue Moon. Он больше напоминает лунные модули программы "Аполлон", имеет высоту 16 метров и может доставить на Луну максимум 4 человека и до 30 тонн грузов.

Лунный посадочный модуль Blue Moon Фото: Blue Origin

В NASA заявили, что один или два посадочных модуля, то есть тот который будет готов к 2027 году, примут участие в испытательной миссии "Артемида-3" на низкой околоземной орбите. Согласно плану, в следующем году астронавты NASA должны провести стыковку космического корабля "Орион", который доставит людей в 2028 году на орбиту вокруг Луны, с посадочными модулями компаний SpaceX и Blue Origin. Или с одним из них.

Во время испытания будет проведена проверка систем лунного жизнеобеспечения посадочного модуля, его двигателей и систем связи. Пока что Blue Origin опережает компанию Илона Маска в разработке лунного посадочного модуля. В NASA заявили, что посадочный модуль, который будет готов к высадке на Луну вовремя или покажет наилучшие результаты во время испытаний, будет выбран для доставки людей на поверхность Луны в 2028 году.

Соревнование миллиардеров Маска и Безоса за право высадить астронавтов NASA на Луну вступает в новый напряженный этап. Кто из них выиграет эту космическую гонку будет известно уже через год.

Как уже писал Фокус, недавно завершилась пилотируемая лунная миссия NASA "Артемида-2". Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что у космического корабля "Орион" отвалился большой кусок материала в нижней части. NASA объяснило, что произошло на самом деле.

При написании материала использованы источники: NASA, Daily Mail.