Космічна битва Ілона Маска і Джеффа Безоса за Місяць відбудеться на висоті 400 км (фото)

Змагання американських мільярдерів за право висадити астронавтів NASA на Місяць вступає в новий напружений етап.

Компанії SpaceX Ілона Маска і Blue Origin Джеффа Безоса розробляють для NASA посадкові модулі, один із яких уперше за понад 50 років доставить астронавтів на Місяць. Уже 2027 року обидва місячні посадкові модулі зустрінуться в космосі на висоті 400 км у межах місії "Артеміда-3". Виходячи з результатів випробувань NASA вибере чий посадковий модуль увійде в історію, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На 2028 рік NASA запланувало першу з 1972 року висадку астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії "Артеміда-4". Перших за понад 50 років людей на Місяць має доставити посадковий модуль або компанії SpaceX Ілона Маска, або Blue Origin Джеффа Безоса. Усе залежить від того, як вони покажуть себе під час випробувань на орбіті 2027 року в рамках місії "Артеміда-3".

Відео дня

Та компанія, чий місячний модуль братиме участь у місії "Артеміда-4", увійде в історію як перша приватна компанія, що доставила астронавтів на Місяць.

Спочатку NASA планувало використовувати для висадки людей на Місяць посадковий модуль Starship компанії SpaceX. Він являє собою модифіковану версію верхнього ступеня ракети Starship. Цей модуль заввишки 52 метри може доставляти на Місяць до 100 осіб екіпажу і до 200 тонн вантажів. Але в рамках місії "Артеміда" він має доставити тільки чотирьох астронавтів.

Місячний посадковий модуль Starship Фото: SpaceX

Проблема в тому, що компанія SpaceX поки не може точно сказати, чи буде готовий посадковий модуль до 2027 року, щоб пройти випробування на низькій навколоземній орбіті. Це пов'язано з тим, що сама ракета Starship ще не здійснила повністю успішний політ у космос.

З огляду на ці труднощі NASA уклало контракт також із компанією Blue Origin на розробку посадкового модуля Blue Moon. Він більше нагадує місячні модулі програми "Аполлон", має висоту 16 метрів і може доставити на Місяць щонайбільше 4 людини та до 30 тонн вантажів.

Місячний посадковий модуль Blue Moon Фото: Оливер Дэмен

У NASA заявили, що один або два посадкові модулі, тобто той, який буде готовий до 2027 року, візьмуть участь у випробувальній місії "Артеміда-3" на низькій навколоземній орбіті. Згідно з планом, наступного року астронавти NASA мають провести стикування космічного корабля "Оріон", що доправить людей у 2028 році на орбіту навколо Місяця, з посадковими модулями компаній SpaceX і Blue Origin. Або з одним із них.

Під час випробування буде проведено перевірку систем місячного життєзабезпечення посадкового модуля, його двигунів і систем зв'язку. Поки що Blue Origin випереджає компанію Ілона Маска в розробці місячного посадкового модуля. У NASA заявили, що посадковий модуль, який буде готовий до висадки на Місяць вчасно або покаже найкращі результати під час випробувань, оберуть для доправлення людей на поверхню Місяця у 2028 році.

Змагання мільярдерів Маска і Безоса за право висадити астронавтів NASA на Місяць вступає в новий напружений етап. Хто з них виграє ці космічні перегони буде відомо вже за рік.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Daily Mail.