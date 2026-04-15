Перегони мільярдерів за гроші NASA: ракета Starship поки що програє New Glenn (фото)

SpaceX необхідно якомога швидше відправити в космос ракету Starship V3, якщо компанія Ілона Маска не хоче втратити контракт NASA на користь компанії Blue Origin Джеффа Безоса.

Компанія Blue Origin готується до третього запуску своєї потужної ракети New Glenn. Він має відбутися в п'ятницю, 17 квітня. Місія NG-3 має важливе значення. Цього разу компанія, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, прагне продемонструвати, що перший ступінь ракети New Glenn можна використовувати багато разів. Під час третього польоту буде використано прискорювач, який використовувався під час другого польоту New Glenn у листопаді 2025 року, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вирішальний запуск ракети New Glenn відбудеться на тлі труднощів компанії SpaceX, якою володіє мільярдер Ілон Маск, із запуском ракети Starship V3 (Version 3). Це модернізована версія ракети, яка має поліпшені характеристики порівняно зі Starship V2. Як уже писав Фокус, Ілон Маск раніше заявив, що запуск, який мав відбутися у квітні, перенесено на травень.

Відео дня

Варто зазначити, що SpaceX провела вже 11 запусків ракети Starship V2, але всі вони були випробувальними, а Blue Origin провела вже 2 робочих запуски в космос ракети New Glenn. Нова версія Starship є найбільшою і найпотужнішою ракетою з коли-небудь побудованих, а New Glenn менша за розміром, і має меншу вантажопідйомність.

Після успішного завершення місячної місії NASA "Артеміда-2", космічне агентство США вже готує місію "Артеміда-3". У 2027 році космічний корабель "Оріон" з астронавтами виведе на навколоземну орбіту ракета-носій Space Launch System (SLS). На орбіті корабель "Оріон" має провести стикування з двома місячними посадковими модулями, щоб NASA перевірило їхню готовність до доправлення астронавтів на Місяць 2028 року в межах місії "Артеміда-4".

Ці місячні посадкові модулі розробляють компанії SpaceX і Blue Origin. Ракети Starship V3 і New Glenn є невід'ємною частиною цієї розробки. Посадковий модуль Starship від SpaceX буде модифікованою версією верхнього ступеня V3, а посадковий модуль Blue Moon від Blue Origin буде створений для запуску на борту New Glenn.

SpaceX не зможе розпочати розробку посадкового модуля Starship, поки V3 не продемонструє надійність і можливість дозаправки на орбіті. Але Blue Origin потрібно також поспішати, адже щоб відправити модуль Blue Moon у космос, ракета New Glenn має довести свою надійність, а отже має відбутися більше запусків.

Наразі, схоже, Blue Origin поки що випереджає SpaceX у плані готовності до місії NASA. Якщо SpaceX хоче зберегти свій контракт із NASA, компанії необхідно якомога швидше запустити Starship V3.

NASA сподівається протестувати на навколоземній орбіті два посадкові модулі наступного року, але якщо Blue Moon буде готовий вчасно, а Starship — ні, малоймовірно, що NASA буде чекати поки SpaceX надолужить згаяне.

Як уже писав Фокус, у NASA заявили, що корабель "Оріон" під час місії "Артеміда-2" успішно пережив вхід в атмосферу Землі. Але любителі космосу сумніваються в тому, що він не пошкоджений.

Під час написання матеріалу використано джерела: Gizmodo.