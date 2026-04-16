Нова версія Starship для польотів на Марс запустила двигуни: готова до першого польоту (фото)

Компанія SpaceX провела випробування двигунів верхнього ступеня найпотужнішої і найбільшої ракети у світі Starship третього покоління. У травні вона вперше вирушить у космос.

Уперше компанія SpaceX провела статичний запуск двигунів верхнього ступеня ракети Starship Version 3 (V3). Нова версія ракети вперше вирушить у випробувальний політ у космос у травні цього року. Хоча SpaceX провела вже 12 випробувальних місій Starship, нова версія ракети більша і потужніша за своїх попередників, пише Фокус.

Компанія SpaceX оголосила про те, що успішно завершилося статичне випробування двигунів верхнього ступеня ракети Starship V3. Двигуни були запущені, поки верхній ступінь ракети залишався закріпленим на стартовому майданчику. Подібне випробування відбулося вперше для Starship третього покоління.

Це випробування відбулося через місяць після того, як невдало завершився статичний запуск двигунів Raptor нижнього ступеня ракети Starship V3. Запуск двигунів було перервано через проблеми з наземним обладнанням.

У повністю зібраному вигляді ракета Starship V3 має висоту 124,4 метра, що приблизно на 1,2 метра вище, ніж у версії Starship V2, випробування якої завершилося минулого року. Саме Starship V3, якщо ракета пройде успішно всі випробування, SpaceX хоче використовувати для польотів на Марс. Раніше Ілон Маск, глава компанії, заявляв, що якщо все піде за планом, то Starship V3 може полетіти на Марс уже наприкінці 2026 року.

Starship V3 значно потужніший за своїх попередників завдяки новим двигунам V3 Raptor. Нова версія ракети може доставляти на низьку навколоземну орбіту понад 100 тонн вантажу. Минула версія ракети могла вивести на орбіту тільки 35 тонн.

У ракети Starship було випробувальних 11 суборбітальних місій, остання з яких відбулася в жовтні 2025 року. П'ять останніх запусків здійснила ракета Starship V2. І тільки два з них були визнані успішними, хоча і не на 100%.

Нагадуємо, що трохи змінена версія верхнього ступеня ракети Starship має стати посадковим модулем, за допомогою якого астронавти NASA у 2028 році мають здійснити посадку на Місяць. Тому SpaceX важливо максимально успішно провести випробування двох ступенів ракети Starship V3, які є багаторазовими. Але особлива увага NASA прикута до верхнього ступеня, адже від його успішних польотів залежить як скоро SpaceX зможе створити місячний посадковий модуль.

Зараз NASA готується до місії "Артеміда-3", після завершення пілотованої місячної місії "Артеміда-2". Нова місія відбудеться 2027 року і буде проведена на навколоземній орбіті для перевірки процесу стикування між космічним кораблем "Оріон" (на ньому астронавти полетять на Місяць) і місячним посадковим модулем Starship. Але у SpaceX є конкурент у місячних перегонах — Blue Origin. Ця компанія вже майже завершила розробку місячного посадкового модуля Blue Moon, який також візьме участь у місії "Артеміда-3".

Якщо все пройде успішно, під час місії "Артеміда-4" астронавти здійснять посадку в районі південного полюса Місяця 2028 року на борту або посадкового модуля Starship, або Blue Moon.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.