Місячна місія "Артеміда-2" — це фейк: конспірологи "доводять" це за допомогою ШІ (відео)

Соціальні мережі заполонили створені за допомогою ШІ відеоролики, які прихильники теорії змови використовують для того, щоб показати, що астронавти не покидали Землю і не здійснили політ навколо Місяця.

Місія NASA "Артеміда-2" завершилася 11 квітня, коли чотири астронавти на космічному кораблі "Оріон" приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. Уперше з 1972 року люди облетіли Місяць і повернулися назад. Ця місія була репетицією NASA перед поверненням астронавтів на поверхню Місяця 2028 року. З 70-х років минулого століття і до сьогодні деякі люди по всьому світу вважають, що астронавти NASA ніколи не були на Місяці, а будь-які фотографії та відеоролики, які підтверджують це, були створені на Землі. Тепер же ті, хто заперечує висадку людей на Місяць, вважають, що і місія "Артеміда-2" — це фейк. Для того, щоб це довести, прихильники теорії змови використовують ШІ, за допомогою якого створюють фейкові відео, що заполонили соціальні мережі, пише Фокус.

Зараз за допомогою штучного інтелекту практично кожен може створити відеоролики, який не завжди показує реальні події. Саме цим зайнялися конспірологи, які створили відео за допомогою ШІ, щоб довести, що екіпаж місії "Артеміда-2" не облетів Місяць і що NASA насправді, за твердженням прихильників теорії змови, сфальсифікувало всі фотографії та відео.

Наприклад, на одному відео показано чотирьох астронавтів, які висять на страхувальних ременях перед великим зеленим екраном. Експерти з дезінформації зазначають, що без особливих зусиль можна побачити, що це сфабриковані за допомогою ШІ матеріали. Наприклад, видно не всі кінцівки, а також видно неправильну кількість пальців на деяких руках.

Можливо, прихильники теорії змови намагаються за допомогою таких відеороликів ще більше зміцнити віру в те, що польотів на Місяць ніколи не було і нова місія не є винятком. Насправді багато людей роблять репости таких відео в соціальних мережах, що підриває достовірність інформації, з якою ми стикаємося в інтернеті, і, отже, саму концепцію істини.

Ще один відеоролик, створений за допомогою ШІ, показує фальшиві кадри інтер'єру космічного корабля "Оріон", де камера перемикається з чотирьох астронавтів на вид Землі за маленьким вікном. Таким чином створюється враження, що хтось це все знімає в студії на Землі.

Експерт із дезінформації Тал Хагін виявив, що відеозапис, імовірно, являє собою відео, змонтоване за допомогою ШІ з двох різних зображень, включно зі скріншотом екіпажу, що махає рукою, та зображенням Землі, зробленим з одного з вікон корабля.

Дуже багато фейкових відео, створених за допомогою ШІ, які стосуються місії "Артеміда-2", поширюється в соціальній мережі Х (колишній Twitter), яка давно страждає від величезної кількості дезінформації, яка не модерується.

Ситуація виглядає не набагато кращою і в Facebook, де акаунти прихильників плоскої Землі вказують на відео, створені за допомогою ШІ, щоб стверджувати, що NASA використовувало комп'ютерну графіку для фальсифікації місячної місії.

Існування цих відеозаписів показує, що деякі люди настільки переконані в хибній реальності, що готові підробляти докази на її підтримку.

Як уже писав Фокус, після завершення місії "Артеміда-2", NASA вже готує місію "Артеміда-3". Наступного року космічний корабель "Оріон" з астронавтами на навколоземній орбіті має провести стикування з двома місячними посадковими модулями, щоб NASA перевірило їхню готовність до доправлення людей на Місяць у 2028 році.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism, СВС, France 24.