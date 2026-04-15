Квантові комп'ютери можуть спричинити світову кризу гіршу, ніж "проблема 2000 року"

День, коли квантовому комп'ютеру вдасться зламати звичайне шифрування, або "День Q", стрімко наближається, і світ, як вважають експерти, до цього не готовий.

Квантові комп'ютери можуть викликати глобальну кризу безпеки, на тлі якої "проблема 2000 року" здасться дрібницею. Цій комп'ютерній проблемі вдалося запобігти завдяки наполегливій роботі фахівців по всьому світу, але чи буде нову загрозу вирішено аналогічним чином — це поки що відкрите питання, пише Фокус.

Квантова загроза наближає світову кризу

Більшість цифрових комунікацій і транзакцій захищені методами шифрування, що ґрунтуються на математичних завданнях, які не можуть вирішити звичайні комп'ютери. Але це можуть зробити потужні квантові комп'ютери. Протягом кількох десятиліть вважалося, що "День Q", коли квантові комп'ютери стануть досить потужними, щоб зламати всі методи шифрування, на які люди звикли покладатися для захисту своєї інформації, настане ще не скоро. Але тепер квантові комп'ютери, що працюють, уже стали реальністю, і нещодавні прориви в їхньому використанні наближають "День Q".

Від початку 2026 року низка досліджень показала, що два найпоширеніші методи шифрування, RSA-2048 і ECDLP-256, можуть бути зламані квантовими комп'ютерами, які, як очікується, з'являться до кінця десятиліття. Експерти з кібербезпеки вважають, що це може статися вже у 2029 році, і весь світ має бути готовим до цієї квантової загрози.

Рішення існують у вигляді набору алгоритмів, званих постквантовим шифруванням, але всі уряди і приватні компанії ще впровадили їх у свої цифрові системи для захисту безпеки інформації.

Рамана Компелла з технологічного гіганта Cisco каже, що потрібно терміново підготувати цифрову інфраструктуру до цих квантових загроз і насправді, це потрібно було зробити раніше.

"День Q" може настати в будь-який час

Компелла стверджує, що "День Q" становить більшу загрозу, ніж "проблема 2000 року", оскільки він може настати непомітно. Історична проблема була спричинена тим, що в старому програмному забезпеченні роки записувалися тільки двома останніми цифрами. Очікувалося, що перехід на 00 у 2000 році викличе збої, оскільки комп'ютери можуть розпізнати його як 1900 рік. Очікувалося, що ця проблема може вивести з ладу всі цифрові системи у світі на рубежі тисячоліть. Але цієї проблеми вдалося уникнути.

Експерти кажуть, що порівняно з "проблемою 2000 року" "День Q" може статися в будь-який час. Будь-яка найбільш конфіденційна інформація може бути вкрадена непомітно для всіх. Однією з таких конкретних загроз є кібератаки, коли хакери вже можуть володіти конфіденційними даними і в майбутньому розшифрувати їх за допомогою квантового комп'ютера.

Ребекка Краутхаммер із компанії QuSecure, що спеціалізується на постквантовій безпеці, каже, що це вкрай небезпечно для інформації, пов'язаної з національною безпекою, банківською справою, охороною здоров'я та фармацевтичною промисловістю. Ризики включають злом кредитних карт і крадіжку кодів запуску зброї, конфіденційних медичних файлів або комерційних секретів.

Деякі компанії вже впроваджують постквантове шифрування, щоб захистити дані своїх клієнтів, але цей процес має охопити весь світ, вважають експерти. Підвищення безпеки інформації в цифровому середовищі має стати одним із найважливіших пріоритетів для урядів країн і приватних компаній, які представляють різні послуги, де конфіденційність відіграє ключову роль.

Загроза для криптовалют

Експерти вважають, що першою ознакою настання "Дня Q" може стати крадіжка криптовалюти хакерами шляхом перехоплення транзакцій або атак на старі та неактивні гаманці. Криптовалюти більше не є чимось другорядним. Пенсійні фонди, благодійні організації та компанії все частіше включають їх у свої інвестиційні портфелі. Вони досить міцно увійшли у світову економіку, і якби вони втратили свою цінність через те, що виявилися небезпечними, гроші втратили б не тільки ентузіасти криптовалют, каже Стефано Гогіозо з Оксфордського університету.

Експерти кажуть, що "Дню Q" можна запобігти, якщо уряди і компанії в усьому світі діятимуть досить швидко. Але проблема в тому, що нова загроза набагато складніша за "проблему 2000 року" і точно невідомо, коли настане цей день кризи безпеки.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Scientist.