Квантовые компьютеры могут вызвать мировой кризис хуже, чем "проблема 2000 года"

День, когда квантовому компьютеру удастся взломать обычное шифрование, или “День Q”, стремительно приближается, и мир, как считают эксперты, к этому не готов.

Квантовые компьютеры могут вызвать глобальный кризис безопасности, на фоне которого "проблема 2000 года" покажется пустяком. Эту компьютерную проблему удалось предотвратить благодаря упорной работе специалистов по всему миру, но будет ли новая угроза решена аналогичным образом — это пока открытый вопрос, пишет Фокус.

Квантовая угроза приближает мировой кризис

Большинство цифровых коммуникаций и транзакций защищены методами шифрования, основанными на математических задачах, которые не могут решить обычные компьютеры. Но это могут сделать мощные квантовые компьютеры. В течение пары десятилетий считалось, что "День Q", когда квантовые компьютеры станут достаточно мощными, чтобы сломать все методы шифрования, на которые люди привыкли полагаться для защиты своей информации, наступит еще не скоро. Но теперь работающие квантовые компьютеры уже стали реальностью, и недавние прорывы в их использовании приближают "День Q".

С начала 2026 года ряд исследований показал, что два наиболее распространенных метода шифрования, RSA-2048 и ECDLP-256, могут быть взломаны квантовыми компьютерами, которые, как ожидается, появятся к концу десятилетия. Эксперты по кибербезопасности считают, что это может произойти уже в 2029 году и весь мир должен быть готов к этой квантовой угрозе.

Решения существуют в виде набора алгоритмов, называемых постквантовым шифрованием, но все правительства и частные компании еще внедрили их в свои цифровые системы для защиты безопасности информации.

Рамана Компелла из технологического гиганта Cisco говорит, что нужно срочно подготовить цифровую инфраструктуру к этим квантовым угрозам и на самом деле, это нужно было сделать раньше.

"День Q" может наступить в любое время

Компелла утверждает, что "День Q" представляет собой большую угрозу, чем "проблема 2000 года", поскольку он может настать незаметно. Историческая проблема была вызвана тем, что в старом программном обеспечении годы записывались только двумя последними цифрами. Ожидалось, что переход на 00 в 2000 году вызовет сбои, так как компьютеры могут распознать его как 1900 год. Ожидалось, что эта проблема может вывести из строя все цифровые системы в мире на рубеже тысячелетий. Но этой проблемы удалось избежать.

Эксперты говорят, что по сравнению с "проблемой 2000 года" "День Q" может произойти в любое время. Любая самая конфиденциальная информация может быть украдена незаметно для всех. Одной из таких конкретных угроз являются кибератаки, когда хакеры уже могут обладать конфиденциальными данными и в будущем расшифровать их с помощью квантового компьютера.

Ребекка Краутхаммер из компании QuSecure, специализирующейся на постквантовой безопасности, говорит, что это крайне опасно для информации, связанной с национальной безопасностью, банковским делом, здравоохранением и фармацевтической промышленностью. Риски включают взлом кредитных карт и кражу кодов запуска оружия, конфиденциальных медицинских файлов или коммерческих секретов.

Некоторые компании уже внедряют постквантовое шифрование, чтобы защитить данные своих клиентов, но этот процесс должен охватить весь мир, считают эксперты. Повышение безопасности информации в цифровой среде должно стать одним из важнейших приоритетов для правительств стран и частных компаний, которые представляют разные услуги, где конфиденциальность играет ключевую роль.

Угроза для криптовалют

Эксперты считают, что первым признаком наступления "Дня Q" может стать кража криптовалюты хакерами путем перехвата транзакций или атак на старые и неактивные кошельки. Криптовалюты больше не являются чем-то второстепенным. Пенсионные фонды, благотворительные организации и компании все чаще включают их в свои инвестиционные портфели. Они достаточно прочно вошли в мировую экономику, и если бы они потеряли свою ценность из-за того, что оказались небезопасными, деньги потеряли бы не только энтузиасты криптовалют, говорит Стефано Гогиозо из Оксфордского университета.

Эксперты говорят, что "День Q" можно предотвратить, если правительства и компании по всему миру будут действовать достаточно быстро. Но проблема в том, что новая угроза намного сложнее "проблемы 2000 года" и точно неизвестно, когда наступит этот день кризиса безопасности.

При написании материала использованы источники: New Scientist.