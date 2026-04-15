Лунная миссия "Артемида-2" – это фейк: конспирологи "доказывают" это с помощью ИИ (видео)

Социальные сети заполонили созданные с помощью ИИ видеоролики, которые сторонники теории заговора используют для того, чтобы показать, что астронавты не покидали Землю и не совершили полет вокруг Луны.

Миссия NASA "Артемида-2" завершилась 11 апреля, когда четыре астронавта на космическом корабле "Орион" приводнились в Тихом океане у берегов Калифорнии. Впервые с 1972 года люди облетели Луну и вернулись обратно. Эта миссия была репетицией NASA перед возвращением астронавтов на поверхность Луны в 2028 году. С 70-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня некоторые люди по всему миру считают, что астронавты NASA никогда не были на Луне и что любые фотографии и видеоролики, подтверждающие это, были созданы на Земле. Теперь же те, кто отрицает высадку людей на Луну считают, что и миссия "Артемида-2" – это фейк. Для тго,что бы это доказать сторонники теории заговора используют ИИ, с помощью которого создают фейковые видео, заполонившие социальные сети, пишет Фокус.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас с помощью искусственного интеллекта практически каждый может создать видеоролики, который не всегда показывает реальные события. Именно этим занялись конспирологи, которые создали видео с помощью ИИ, чтобы доказать, что экипаж миссии "Артемида-2" не облетел Луну и NASA на самом деле, по утверждению сторонников теории заговора, сфальсифицировало все фотографии и видео.

Например, на одном видео показаны четыре астронавта, висящие на страховочных ремнях перед большим зеленым экраном. Эксперты по дезинформации отмечают, что без особых усилий можно увидеть, что это сфабрикованные с помощью ИИ материалы. Например, видны не все конечности, а также видно неправильное количество пальцев на некоторых руках.

Возможно, сторонники теории заговора пытаются с помощью таких видеороликов еще больше укрепить веру в то, что полетов на Луну никогда не было и новая миссия не является исключением. На самом деле многие люди делают репосты таких видео в социальных сетях, что подрывает достоверность информации, с которой мы сталкиваемся в интернете, и, следовательно, саму концепцию истины.

Еще один видеоролик, созданный с помощью ИИ, показывает фальшивые кадры интерьера космического корабля "Орион", где камера переключается с четырех астронавтов на вид Земли за маленьким окном. Таким образом создается впечатление, что кто-то это все снимает в студии на Земле.

Эксперт по дезинформации Тал Хагин обнаружил, что видеозапись, вероятно, представляет собой видео, смонтированное с помощью ИИ из двух разных изображений, включая скриншот экипажа, машущего рукой и изображение Земли, сделанное из одного из окон корабля.

Очень много фейковых видео, созданных с помощью ИИ, которые касаются миссии "Артемида-2", распространяется в социальной сети Х (бывший Twitter), которая давно страдает от огромного количества немодерируемой дезинформации.

Ситуация выглядит не намного лучше и в Facebook, где аккаунты сторонников плоской Земли указывают на видео, созданные с помощью ИИ, чтобы утверждать, что NASA использовало компьютерную графику для фальсификации лунной миссии.

Существование этих видеозаписей показывает, что некоторые люди настолько убеждены в ложной реальности, что готовы подделывать доказательства в ее поддержку.

Как уже писал Фокус, после завершения миссии "Артемида-2", NASA уже готовит миссию "Артемида-3". В следующем году космический корабль "Орион" с астронавтами на околоземной орбите должен провести стыковку с двумя лунными посадочными модулями, чтобы NASA проверило их готовность к доставке людей на Луну в 2028 году.

При написании материала использованы источники: Futurism, CBС, France 24.