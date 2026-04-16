Ознаки величезного океану виявлено на Марсі: подібне можна побачити на Землі (фото)

Теорія про існування стародавнього, великого північного океану на Марсі отримала ще більше підтверджень.

Вчені за останні 20 років за допомогою марсоходів виявили на Червоній планеті свідчення існування в минулому річок, озер та інших водойм. Уся північна півкуля Марса розташована на меншій висоті, ніж південна, і там набагато менше кратерів. Це вказувало на існування стародавнього океану, але докази існування берегової лінії були дещо суперечливими. Автори дослідження використовували іншу земну особливість океанів, щоб знайти свідчення того, що на Марсі існував величезний північний океан, пише Фокус.

Можливі берегові лінії океану на Марсі, мабуть, мали абсолютно різну висоту, різниця склала кілька кілометрів. На Землі розташування берегових ліній значно змінюється, іноді на десятки метрів на рік. Вчені задалися питанням, чи є берегові лінії найкращою топографічною ознакою океану. Вони дійшли висновку, що потрібно шукати не берегові лінії, а прибережні шельфи. За словами авторів дослідження, берегові лінії дуже швидко змінюються і навіть на Землі не є топографічними індикаторами давніх водойм.

Вивчаючи дані з нашої планети, вчені виявили, що, незважаючи на зміни берегової лінії, континентальний шельф залишається досить стабільним з плином часу. Континентальний шельф — це підводна ділянка, що простягається на сотні кілометрів, з низьким значенням кривизни по висоті. По суті, це пологий, широкий схил перед крутим обривом до глибоководного океанічного дна.

Учені провели аналогічне дослідження на Марсі та виявили, що там також є подібна зона в північній півкулі планети. У цій зоні виявлено виявлено свідчення прибережних відкладень, дельт і стародавніх річок. На Землі континентальний шельф також містить усе це.

Передбачуваний прибережний шельф на Марсі Фото: IFLScience

На Марсі немає літосферних плит, тому там немає континентів, подібних до тих, що є на Землі. Замість цього шельф отримав назву прибережного шельфу, і вчені вважають, що його формування зайняло дуже багато часу. Наявність цього прибережного шельфу передбачає існування океану, який був стабільний протягом мільйонів років.

Це відкриття має важливе значення для визначення потенційної населеності Марса в минулому, а також для визначення місць, де слід шукати свідоцтва стародавнього життя на Червоній планеті. Прибережний шельф може містити ознаки позаземних форм життя.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature, IFLScience.