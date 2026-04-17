Місія NASA "Артеміда-2": чому не працював перший в історії місячний туалет (фото)

Командир місії "Артеміда-2" Рід Вайзмен заявив, що попри всі труднощі, космічний туалет на кораблі "Оріон" "був чудовим".

Під час місячної місії NASA "Артеміда" кілька разів повідомлялося про проблеми, пов'язані з туалетом на космічному кораблі "Оріон". Під час прес-конференції 16 квітня командир місії Рід Вайзман заявив, що космічний туалет не заслуговує тієї негативної реакції, яку він отримав за останні два тижні, пише Фокус.

Під час пресконференції екіпаж місії "Артеміда-2", астронавти NASA Віктор Гловер і Христина Кох, а також Рід Вайзман і Джеремі Хансен із Канадського космічного агентства, обговорювали свою історичну місію. Вайзман приділив час захисту туалету, розміщеного на кораблі "Оріон".

Нагадуємо, що на борту корабля "Оріон" першої з 1972 року пілотованої місії до Місяця, кілька разів виникали проблеми з туалетом. Це перший туалет, який коли-небудь побував за межами навколоземної орбіти і зокрема біля Місяця. Під час місій "Аполлон" астронавти NASA замість туалету використовували спеціальні пакети. Місячний туалет являє собою більш компактну версію туалету на Міжнародній космічній станції (МКС). Варто зазначити, що туалет був спроектований так, щоб відводити в космос тільки рідкі відходи, а тверді відходи зберігалися до повернення на Землю.

За словами Вайзмана, насправді звинувачувати туалет не можна.

"Це був чудовий туалет, він чудово працював", — сказав Вайзман.

Астронавти місії "Артеміда-2" зробили цю фотографію Місяця, за якою видно Землю, під час обльоту супутника нашої планети 7 квітня Фото: solar-system

Астронавт NASA повідомив, що туалет змивав нормально, але коли рідина витікала з нижньої частини унітазу, вона засмічувала відвідну трубу. Ця труба відводила сечу з туалету в корпус корабля "Оріон" і звідти вона викидалася в космос, створюючи досить вражаюче видовище.

"Це як мільярд крихітних крижаних крупинок, що відлітають у глибокий космос", — сказав Вайзман.

Але засмічення обмежило відведення сечі з труби, через що космічний туалет був частково виведений з ладу, хоча його вдалося відремонтувати, але деякі проблеми зберігалися протягом місії "Артеміда-2", що стартувала 2 квітня і закінчилася 11 квітня. Під час цієї місії астронавти вперше за понад 50 років облетіли Місяць, побували далі від Землі, ніж будь-хто з людей, і повернулися додому.

Що ж спричинило засмічення відвідної труби? Спочатку в NASA припустили, що проблема пов'язана з тим, що зовнішня частина труби замерзає, адже у відкритому космосі дуже холодно. Цю проблему намагалися вирішити шляхом повертання корабля "Оріон" до Сонця, щоб лід розтанув під інтенсивними сонячними променями. Але зараз вважають, що засмічення труби пов'язане з хімічною реакцією, можливо, за участю хімічних речовин, введених у стічні води для запобігання росту біоплівок.

Поки що фахівці NASA продовжують розбиратися, що ж насправді сталося з місячним туалетом.

Але якою б не виявилася першопричина проблем, що виникли, Вайзман вважає, що інженери, які створили цей туалет, мають пишатися собою, адже "це чудовий винахід".

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.