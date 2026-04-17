Две сверхмассивные черные дыры скоро столкнутся: последствия будут ощущаться на Земле

Астрономы ожидают в далекой галактике столкновение и слияние двух огромных черных дыр, масса которых в миллиард раз больше Солнца. Последствия столкновения будут ощущаться по всей Вселенной.

Астрономы обнаружили пару черных дыр, выпускающих струи энергии в космос, которые сближаются друг с другом. Согласно прогнозу, две черные дыры, которые находятся на расстоянии 500 миллионов световых лет от нас, сольются в одну более массивную черную дыру. В результате слияния черных дыр произойдет выброс гравитационных волн, которые, как ожидается, достигнут и Земли, пишет Фокус.

Блазары — это одни из самых ярких объектов во Вселенной. Это активные ядра массивных галактик, которые создают центральные сверхмассивные черные дыры. Когда черная дыра активно поглощает материю, вокруг нее образуется горячий и светящийся диск из плазмы, который излучает так много света, что может затмить собой свет звезд в галактике, где находится черная дыра. Одной из особенностей блазаров является то, что струя энергии, выпускаемая активной черной дырой, всегда направлена в сторону Земли.

Но в галактике Markarian 501, расположенной в 500 миллионах световых лет о нас, было что-то не так с блазаром. Он должен иметь только одну струю энергии, но астрономы обнаружили и вторую скрытую струю с помощью новых данных радиотелескопов.

Результаты исследования показали, что на самом деле в активном ядре далекой галактики находится не одна, а две сверхмассивные черные дыры. Астрономы выяснили, что их разделяет расстояние в 250–540 раз большее, чем расстояние между Землей и Солнцем, составляющее 150 млн км. На самом деле это небольшое расстояние по космическим меркам. Как выяснили ученые постепенно это расстояние сократится, пока два объекта в конечном итоге не сольются в одну черную дыру.

Исследование показало, что через менее, чем 100 лет две черные дыры, масса которых варьируется диапазон от 100 миллионов до 1 миллиарда масс Солнца, столкнуться и сольются в еще более массивную черную дыру.

Исследователи считают, что когда черные дыры неизбежно столкнутся, они высвободят гравитационные волны, то есть рябь в ткани пространства-времени, которые могут быть мощнее, чем волны от ранее изученных слияний черных дыр.

Эти мощные гравитационные волны распространятся по все Вселенной, в том числе достигнут и Земли. Астрономы считают, что детекторы гравитационных волн на Земле уловят этот сигнал, предоставив новые сведения о свойствах исходной пары черных дыр.

При написании материала использованы источники: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Live Science.