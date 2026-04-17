Дві надмасивні чорні діри скоро зіткнуться: наслідки відчуватимуться на Землі

Астрономи очікують у далекій галактиці зіткнення і злиття двох величезних чорних дір, маса яких у мільярд разів більша за Сонце. Наслідки зіткнення відчуватимуться по всьому Всесвіту.

Астрономи виявили пару чорних дір, що випускають струмені енергії в космос, які зближуються одна з одною. Згідно з прогнозом, дві чорні діри, які знаходяться на відстані 500 мільйонів світлових років від нас, зіллються в одну більш масивну чорну діру. У результаті злиття чорних дір відбудеться викид гравітаційних хвиль, які, як очікується, досягнуть і Землі, пише Фокус.

Блазари — це одні з найяскравіших об'єктів у Всесвіті. Це активні ядра масивних галактик, які створюють центральні надмасивні чорні діри. Коли чорна діра активно поглинає матерію, навколо неї утворюється гарячий і світний диск із плазми, який випромінює так багато світла, що може затьмарити собою світло зірок у галактиці, де розташована чорна діра. Однією з особливостей блазарів є те, що струмінь енергії, що випускається активною чорною дірою, завжди спрямований у бік Землі.

Але в галактиці Markarian 501, розташованій за 500 мільйонів світлових років від нас, було щось не так із блазаром. Він повинен мати тільки один струмінь енергії, але астрономи виявили і другий прихований струмінь за допомогою нових даних радіотелескопів.

Результати дослідження показали, що насправді в активному ядрі далекої галактики знаходиться не одна, а дві надмасивні чорні діри. Астрономи з'ясували, що їх розділяє відстань у 250-540 разів більша, ніж відстань між Землею і Сонцем, що становить 150 млн км. Насправді це невелика відстань за космічними мірками. Як з'ясували вчені, поступово ця відстань скоротиться, поки два об'єкти в кінцевому підсумку не зіллються в одну чорну діру.

Дослідження показало, що через менш ніж 100 років дві чорні діри, маса яких варіюється в діапазоні від 100 мільйонів до 1 мільярда мас Сонця, зіткнутися і зіллються в ще більш масивну чорну діру.

Дослідники вважають, що коли чорні діри неминуче зіткнуться, вони вивільнять гравітаційні хвилі, тобто брижі в тканині простору-часу, які можуть бути потужнішими, ніж хвилі від раніше вивчених злиттів чорних дір.

Ці потужні гравітаційні хвилі поширяться по всьому Всесвіту, зокрема досягнуть і Землі. Астрономи вважають, що детектори гравітаційних хвиль на Землі вловлять цей сигнал, надавши нові відомості про властивості вихідної пари чорних дір.

Під час написання матеріалу використано джерела: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Live Science.