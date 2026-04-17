У метеоритах з Марса виявлено синтетичні речовини: невже їх залишили марсіани (фото)

Під час дослідження марсіанських метеоритів у них усередині було виявлено сліди чорнила для кулькових ручок, алмазний пил і етиловий спирт.

Зараз на Марсі марсохід Perseverance збирає зразки місцевих гірських порід, які будуть колись доставлені на Землю. Місія NASA поки що відкладена в довгий ящик через відсутність фінансування. Але гірські породи з Марса можуть прибути на Землю більш традиційним способом у вигляді метеоритів. Вчені вивчили кілька таких марсіанських метеоритів і виявили речовини, яких там не повинно було бути, пише Фокус.

Під час дослідження марсіанських метеоритів у них всередині було виявлено сліди чорнила для кулькових ручок, алмазний пил і етиловий спирт. Варто відразу сказати, що вони не мають жодного стосунку до марсіан. Це все потрапило в метеорити завдяки людям, які раніше готували марсіанські гірські породи до подальших досліджень.

Автори нового дослідження показали, що іноді виявлені в метеоритах з Марса речовини можуть ввести в оману дослідників, а тому потрібні більш ефективні протоколи захисту позаземних каменів від земних забруднювальних речовин. Це особливо важливо для майбутньої місії з доставки зразків з Марса, адже вчені можуть виявити в гірських породах щось, що може вказувати, наприклад, на існування позаземного життя. А насправді може виявитися, що, наприклад, бактерії потрапили туди вже на Землі.

Зараз на Марсі марсохід Perseverance збирає зразки місцевих гірських порід, які будуть колись доставлені на Землю Фото: solar-system

Слід зазначити, що практично неможливо, щоб метеорити з Марса, Місяця чи звідкись іще прибули на Землю абсолютно незміненими. Сам факт подорожі через космос і потрапляння на Землю робить їх, по суті, зміненою гірською породою через високі температури і тиск. У підсумку на їхній поверхні утворюється кірка, яку потрібно видалити, щоб вивчити склад метеорита. Для цього використовуються різні інструменти, зокрема алмазні, а також розчинники, такі як етиловий спирт.

Вчені показали, що іноді метеорити з Марса можуть містити речовини, які не притаманні їм від самого початку. Дослідники вивчили кілька марсіанських метеоритів, кожен з яких був раніше підготовлений до проведення досліджень.

Учені показали, що іноді метеорити з Марса можуть містити речовини, які не притаманні їм спочатку Фото: Антарктида

У результаті вчені виявили кілька забруднювальних речовин у складі метеоритів, зокрема алмазний пил, етиловий спирт і синтетичну органічну молекулу, що використовується в чорнилі для кулькових і гелевих ручок. Також було виявлено поліестер, ймовірно, з якогось текстильного виробу.

Вчені кажуть, що під час дослідження гірських порід з Марса потрібно проявляти додаткову обережність і використовувати поліпшені протоколи захисту від земного забруднення, щоб уникнути неправильних інтерпретацій виявлених речовин.

Як уже писав Фокус, вчені виявили нові докази того, що на Марсі існував величезний океан.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили можливе підтвердження давньогрецького міфу.

Під час написання матеріалу використано джерела: Applied Geochemistry, IFLScienсe, Gizmodo.