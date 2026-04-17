"Одіссея" Гомера: археологи виявили можливе підтвердження давньогрецького міфу (фото)

Виявлене святилище на острові Ітака надає матеріальні свідоцтва того, що міфічний цар Одіссей міг дійсно існувати.

Археологи вважають, що вони виявили на острові Ітака давньогрецьке святилище, присвячене легендарному герою Троянської війни Одіссею, де розміщена плитка з його ім'ям і релігійні артефакти, пише Фокус.

Одним із найвідоміших творів Гомера є "Одіссея". У цій повісті описується повернення царя Ітаки Одіссея до своєї дружини та сина після 10-річної Троянської війни та його пригоди. Одіссей вважається міфічним царем, адже не було жодних матеріальних підтверджень, що він на диво існував. Тепер же археологи виявили артефакт, який вказує на те, що Одіссей міг бути реальним царем Ітаки.

Під час розкопок на острові Ітака в Іонічному морі недалеко від материкової частини Греції, археологи виявили давньогрецьке святилище, яке, як вони вважають, присвячене Одіссею.

Міністерство культури Греції заявило, що це відкриття є одним із найважливіших археологічних проривів останніх років. Це відкриття археологів свідчить про те, що вони виявили стародавній храм або священне місце, присвячене легендарному літературному персонажу повісті Гомера. Під час розкопок археологи виявили плитку з вигравіруваним ім'ям Одіссея.

Вчені також виявили безліч релігійних предметів, таких як кераміка і артефакти, які, на їхню думку, були підношеннями давньогрецькому міфічному царю.

Під час розкопок археологи виявили плитку з вигравіруваним ім'ям Одіссея Фото: Daily Star

Ці з релігійні артефакти предмети відносяться до мікенської епохи (1600-1100 рр. до н.е.) і охоплюють увесь елліністичний період, що завершився 31 року до н.е., що свідчить про виняткову довговічність цього місця.

Археологи припускають, що стародавні артефакти можуть вказувати на те, що Гомер написав "Одіссею" у VIII столітті до н.е., надихнувшись реальним царем Ітаки Одіссеєм.

Пізніші артефакти показують, як довго існувало поклоніння Одіссею. Ба більше, святилище виходить до моря, можливо, на згадку про його подорож через море.

Проте цей храм не надає явних доказів того, що Одіссей справді існував. Натомість він показує, наскільки тісно переплетені грецька історія і стародавня релігія з міфами і літературними творами.

Як уже писав Фокус, археологи розкрили моторошну правду про стадіон у стародавньому місті Перге. Стадіон, побудований для занять спортом і громадських зібрань, згодом став ареною для гладіаторських боїв і публічних страт.

Також Фокус писав про те, що на найбільшому супутнику Сатурна навіть від легкого вітру утворюються хвилі заввишки 3 метри.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Greek City Times, Daily Star.