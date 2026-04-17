"Одиссея" Гомера: археологи обнаружили возможное подтверждение древнегреческому мифу (фото)

Обнаруженное святилище на острове Итака предоставляет материальные свидетельства того, что мифический царь Одиссей, мог действительно существовать.

Археологи считают, что они обнаружили на острове Итака древнегреческое святилище, посвященное легендарному герою Троянской войны Одиссею, где находится плитка с его именем и религиозные артефакты, пишет Фокус.

Одним из самых известных произведений Гомера является "Одиссея". В этой повести описывается возвращение царя Итаки Одиссея к своей жене и сыну после 10-летней Троянской войны и его приключения. Одиссей считается мифическим царем, ведь не было никаких материальных подтверждений, что он удивительно существовал. Теперь же археологи обнаружили артефакт, который указывает на то, что Одиссей мог быть реальным царем Итаки.

Во время раскопок на острове Итака в Ионическом море недалеко от материковой части Греции, археологи обнаружили древнегреческое святилище, которое, как они считают посвящено Одиссею.

Министерство культуры Греции заявило, что это открытие является одним из важнейших археологических прорывов последних лет. Это открытие археологов свидетельствует о том, что они обнаружили древний храм или священного места, посвященного легендарному литературному персонажу повести Гомера. Во время раскопок археологи обнаружили плитку с выгравированным именем Одиссея.

Ученые также обнаружили множество религиозных предметов, таких как керамика и артефакты, которые, по их мнению, были подношениями древнегреческому мифическому царю.

Эти с религиозные артефакты предметы относятся к микенской эпохе (1600–1100 гг. до н.э.) и охватывают весь эллинистический период, который завершился в 31 году до н.э., что свидетельствует об исключительной долговечности этого места.

Археологи предполагают, что древние артефакты могут указывать на то, что Гомер написал "Одиссею" в VIII веке до н.э., вдохновившись реальным царем Итаки Одиссеем.

Более поздние артефакты показывают, как долго существовало поклонение Одиссею. Более того, святилище выходит к морю, возможно, в память о его путешествии через море.

Тем не менее, этот храм не предоставляет явных доказательств того, что Одиссей действительно существовал. Вместо этого он показывает, насколько тесно переплетены греческая история и древняя религия с мифами и литературными произведениями.

При написании материала использованы источники: The Greek City Times, Daily Star.