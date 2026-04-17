От гонок до публичных казней: археологи раскрыли жуткую правду о стадионе Перге (фото)

Древний город Перге на юге Турции продемонстрировал, как общественная жизнь могла меняться неожиданным образом в позднеримский период. Археологические исследования показали, что стадион Перге, построенный для занятий спортом и общественных собраний, впоследствии стал ареной для гладиаторских боев и публичных казней.

Перге, расположенный в районе Аксу в Анталии, был главным центром региона Памфилия. Он процветал в эллинистический и римский периоды, о чем свидетельствуют улицы, бани и общественные здания, пишет Фокус.

Среди главных сооружений Перге был большой стадион, построенный во II веке н. э., в котором когда-то проходили спортивные соревнования и гонки, что привлекало большие толпы людей и играло ключевую роль в общественной жизни. Однако раскопки под руководством доктора Седеф Чокай Кепче из Стамбульского университета обнаружили, что стадион претерпел значительные изменения между III и VI веками н. э.

Согласно выводам, обнародованным заместителем руководителя раскопок Айтачем Донмезом, здание было модифицировано новыми элементами, такими как поднятые платформы, закрытые камеры и системы контроля доступа. Эти дополнения указывали на четкий переход от спортивного использования к проведению зрелищных мероприятий.

Архитектурные особенности соответствуют тем, что наблюдались в римских амфитеатрах. Это свидетельствует о том, что вместо строительства новой арены существующий стадион был приспособлен для других целей. Такой подход, вероятно, позволил сэкономить ресурсы, одновременно удовлетворяя растущий спрос на публичные развлечения, включавшие бои и казни.

Одно из самых весомых предположений, сделанных на основе раскопок, касалось практики damnatio ad bestias. Эта форма наказания заключалась в выставлении осужденных на растерзание диким животным на глазах у зрителей. Доказательства в пользу этой гипотезы включали кости животных, найденные на месте, изображения, связанные с боями животных, и конструктивные элементы, предназначенные для контроля животных на арене.

Особенно примечательной находкой стала система из пяти соседних входов, которую исследователи назвали "Воротами смерти". Эти ворота, судя по всему, позволяли животным входить на арену в контролируемой последовательности. Такая организация, вероятно, усиливала напряжение и драматизм во время событий, что указывает на то, насколько тщательно организовывались такие зрелища.

На арене, возможно, также проводились гладиаторские бои, в частности выступления, связанные со специализированными бойцами, известными как pontarii. Эти бои предусматривали использование сценических конструкций и требовали тщательного планирования пространства, что совпадало с некоторыми изменениями, обнаруженными в конструкции стадиона.

История Перге восходит к бронзовому веку и продолжалась в римскую и византийскую эпохи. Расположение города вблизи плодородных земель и торговых путей способствовало его росту. Перге также занимало место в раннехристианской истории, поскольку считается, что апостол Павел проезжал через этот город.

Преобразование стадиона показало, как публичные пространства могут отражать смену приоритетов. Место, которое когда-то использовалось для спорта и единения, впоследствии стало ареной для власти и контроля.

Это открытие показывает, что древние города не были статичными или неизменными. Они реагировали на новые политические и культурные вызовы, иногда способом, который сегодня кажется жестоким.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Oxford Journal of Archaeology.