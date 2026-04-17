Від перегонів до публічних страт: археологи розкрили моторошну правду про стадіон Перге (фото)

Стародавнє місто Перге на півдні Туреччини продемонструвало, як суспільне життя могло змінюватися несподіваним чином у пізньоримський період. Археологічні дослідження показали, що стадіон Перге, побудований для занять спортом та громадських зібрань, згодом став ареною для гладіаторських боїв та публічних страт.

Перге, розташоване в районі Аксу в Анталії, було головним центром регіону Памфілія. Воно процвітало в елліністичний та римський періоди, про що свідчать вулиці, лазні та громадські будівлі, пише Фокус.

Серед головних споруд Перге був великий стадіон, побудований у II столітті н. е., в якому колись відбувалися спортивні змагання та перегони, що приваблювало великі натовпи людей і відігравало ключову роль у громадському житті. Проте розкопки під керівництвом доктора Седеф Чокай Кепче зі Стамбульського університету виявили, що стадіон зазнав значних змін між III та VI століттями н. е.

Перге процвітало в елліністичний та римський періоди, про що свідчать вулиці, лазні та громадські будівлі Фото: Anatolian Archaeology

Згідно з висновками, оприлюдненими заступником керівника розкопок Айтачем Донмезом, будівлю було модифіковано новими елементами, такими як підняті платформи, закриті камери та системи контролю доступу. Ці доповнення вказували на чіткий перехід від спортивного використання до проведення видовищних заходів.

Архітектурні особливості відповідають тим, що спостерігалися в римських амфітеатрах. Це свідчить про те, що замість будівництва нової арени існуючий стадіон було пристосовано для інших цілей. Такий підхід, ймовірно, дозволив заощадити ресурси, водночас задовольняючи зростаючий попит на публічні розваги, що включали бої та страти.

Архітектурні особливості відповідають тим, що спостерігалися в римських амфітеатрах Фото: Arkeoloji Haber

Одне з найвагоміших припущень, зроблених на основі розкопок, стосувалося практики damnatio ad bestias. Ця форма покарання полягала у виставленні засуджених на поталу диким тваринам на очах у глядачів. Докази на користь цієї гіпотези включали кістки тварин, знайдені на місці, зображення, пов’язані з боями тварин, та конструктивні елементи, призначені для контролю тварин на арені.

Особливо примітною знахідкою стала система з п’яти сусідніх входів, яку дослідники назвали "Воротами смерті". Ці ворота, судячи з усього, дозволяли тваринам входити на арену в контрольованій послідовності. Така організація, ймовірно, підсилювала напругу та драматизм під час подій, що вказує на те, наскільки ретельно організовувалися такі видовища.

Особливо примітною знахідкою стала система з п"яти сусідніх входів, яку дослідники назвали "Воротами смерті" Фото: Arkeoloji Haber Будівлю було модифіковано новими елементами, такими як підняті платформи, закриті камери та системи контролю доступу Фото: Arkeoloji Haber

На арені, можливо, також проводилися гладіаторські бої, зокрема виступи, пов’язані зі спеціалізованими бійцями, відомими як pontarii. Ці бої передбачали використання сценічних конструкцій та вимагали ретельного планування простору, що збігалося з деякими змінами, виявленими в конструкції стадіону.

Археологи знайшли артефакти із зображеннями боїв з тваринами Фото: Arkeoloji Haber

Історія Перге сягає бронзової доби і продовжувалася в римську та візантійську епохи. Розташування міста поблизу родючих земель і торгових шляхів сприяло його зростанню. Перге також посідало місце в ранньохристиянській історії, оскільки вважається, що апостол Павло проїжджав через це місто.

Перетворення стадіону показало, як публічні простори можуть відображати зміну пріоритетів. Місце, яке колись використовувалося для спорту та єднання, згодом стало ареною для влади та контролю.

Єдиний собор з таким плануванням: археологи знайшли дещо незвичайне у Гіппосі (фото)

Це відкриття показує, що стародавні міста не були статичними чи незмінними. Вони реагували на нові політичні та культурні виклики, іноді у спосіб, який сьогодні здається жорстоким.

Раніше Фокус писав про нові відкриття у Німеччині. Під час розкопок в Нижній Саксонії археологи знайшли скарби бронзової доби та старовинні поселення.

Також ми розповідали про статуетку хетського бога шторму, якій тисячі років. Цей артефакт знайшли у Туреччині.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Oxford Journal of Archaeology.