На крупнейшем спутнике Сатурна даже от легкого ветра образуются волны высотой 3 метра (видео)

В безветренный день слабый ветер может создавать легкую рябь на поверхности озер на Земле. Но на Титане подобный слабый ветер поднимет 3-метровые волны, как выяснили ученые.

Титан — это самый большой спутник Сатурна. Это также единственное планетарное тело в Солнечной системе, кроме Земли, где существуют озера и моря. Но состоят они не из воды, а из углеводородов. Согласно новой модели, малейший порыв ветра на Титане может создать огромные волны в озерах и морях, пишет Фокус.

Сравнение вол на Титане и Земле. Моделирование

Титан почти на 50% больше и на 80% массивнее Луны, то есть он даже больше, чем планета Меркурий. На Титане обнаружены органические молекулы, которые являются предшественниками жизни. Считается, то в недрах Титана скрывается огромный океан из воды, где могут жить внеземные микроорганизмы.

Хотя средняя температура на Титане составляет минус 182 градуса Цельсия, что обеспечивает полное отсутствие текущей воды, на спутнике Сатурна находятся водоемы из стоячей жидкости, то есть озера и моря. Но заполнены они не водой, а углеводородами такими как этан и метан.

Астрономы давно подозревали, что эти озера и моря на Титане генерируют волны, которые регулярно прорезают береговые линии и формируют ландшафты, но плотная атмосфера Титана и его расстояние от Земли затрудняют подтверждение этого.

По словам ученых, везде, где есть жидкость на поверхности, над которой движется ветер, существует потенциал для образования волн. Ученые не знают, как выглядят озера и моря на Титане, а также их волны, но новая модель дает нам представление об этом. Это первая модель, которая учитывает полную динамику волн и то, что необходимо для их возникновения в различных планетарных условиях.

Новая модель показала, что показывает, что, в отличие от Земли, даже самый слабый ветер на Титане легко создает волны высотой 3 метра благодаря уникальной поверхности спутника Сатурна.

Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на прогнозировании того, как гравитация планеты может влиять на волны. Новая модель также включает важные факторы, такие как поверхностное натяжение жидкости, ее вязкость и плотность.

"Это чем-то похоже на высокие волны, движущиеся в замедленном темпе. Если бы вы стояли на берегу озера, вы могли бы почувствовать лишь легкий ветерок, но увидели бы огромные волны, накатывающие на вас, чего вы не ожидали бы увидеть на Земле", — объясняют ученые то, что, вероятно, происходит на Титане.

Ученые также применили свою модель для прогнозирования поведения волн на планетарных телах, которые могут иметь жидкие озера и океаны, включая три планеты за пределами Солнечной системы. В каждом случае уникальные факторы местности создают совершенно разные ситуации.

На планете LHS1140b, которая принадлежит к типу супер-Земля, может быть вода на поверхности, но ее сильная гравитация будет препятствовать образованию больших волн без значительных порывов ветра.

На планете Kepler 1649b, похожей на Венеру, для появления волн в озерах из серной кислоты, необходимы еще более сильные ветры.

А на планете 55-Cancri e, которая покрыта океаном из расплавленной лавы из-за мощной гравитации потребовались бы ураганные ветры для образования даже самых слабых волн.

Понимание поведения жидкостей на далеких планетах и ​​спутниках может помочь инженерам в создании новых космических аппаратов и зондов. Если когда-нибудь человечество отправит зонд к озерам и морям Титана, новая модель может помочь в проектировании волноустойчивых космических аппаратов.

При написании материала использованы источники: Journal of Geophysical Research: Planets, Popular Science.