Межзвездный объект 3I/ATLAS имеет странную активность: такого раньше никогда не видели (фото)

Химический состав межзвездной кометы все же отличается от комет Солнечной системы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS уже находится далеко за орбитой Юпитера и никогда больше не вернется обратно в Солнечную систему. Эта комета стала лишь третьим обнаруженным объектом, возникшим за пределами Солнечной системы. Астрономы продолжают изучать этот межзвездный объект и новые данные показали, что он выбрасывает метан, чего не делали два других межзвездных гостя, пишет Фокус.

По состоянию на апрель 2026 года межзвездная комета 3I/ATLAS уже находится далеко за орбитой Юпитера и продолжает двигаться с огромной скоростью за пределы Солнечной системы. В конце октября 2025 года комета 3I/ATLAS приблизилась к Солнцу на расстояние в 203 миллиона километров и отправилась обратно в межзвездное пространство. На этом пути в декабре прошлого года комета приблизилась к Земле на расстояние 270 миллионов километров.

Именно в декабре за кометой 3I/ATLAS наблюдал космический телескоп Уэбб и астрономы продолжают анализ полученного большого объема данных. Новое исследование показало, что межзвездный объект 3I/ATLAS по мере удаления от Солнца начал выбрасывать в космос много воды, углекислого газа и метана. На само деле в этом ничего необычного: кометы, когда находятся относительно недалеко от Солнца, выделяют газообразные вещества под влиянием солнечного тепла. Кометы – это объекты, состоящие из камня и льда, и их лед сразу испаряется, минуя жидкую фазу.

Странно то, что по сравнению с кометами Солнечной системы, 3I/ATLAS содержит больше углекислого газа, чем воды, и больше метана, чем воды. Считается, что эта комета намного старше Солнечной системы и путешествует в межзвездном пространстве очень долгое время, по меньшей мере миллиард лет.

Космический телескоп Уэбб обнаружил выбросы воды, углекислого газа и метана у кометы 3I/ATLAS Фото: NASA

Также по слова астрономов, еще одна странность заключается в том, что два предыдущих межзвездных объекта, обнаруженные в Солнечной системе, 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов не выбрасывали метан. Ученые уверены, что 2I/Борисов является межзвездной кометой, а вот с определением 1I/Оумуамуа есть проблемы: одни астрономы говорят, что комета, другие говорят, что это некий другой объект. В любом случае такой активности, как 3I/ATLAS они не проявляли.

Также авторы исследования указывают на то, что 3I/ATLAS быстрее, больше, активнее и имеет другой состав, чем 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов. Возможно, это связано с другими условиями, в которых образовалась комета 3I/ATLAS или же с условиями, в которых она находилась во время длительного путешествия по космосу от места своего рождения в другой звездной системе.

Астрономы говорят, что они продолжат наблюдение за кометой 3I/ATLAS до конца весны, чтобы получить еще больше данных об этом необычном объекте.

При написании материала использованы источники: The Astrophysical Journal Letters, IFLScience.