Неудачный запуск ракеты New Glenn может поставить под угрозу лунную программу NASA (фото)

NASA может отменить один из ключевых этапов лунной программы “Артемида” и это может снова сместить дату высадки астронавтов на Луну.

Компания Джеффа Безоса Blue Origin столкнулась со значительной проблемой. Во время третьего запуска ракета New Glenn не смогла вывести на нужную орбиту огромный интернет-спутник, который превратился в космический мусор. Эксперты считают, что эта неудача может поставить под угрозу амбициозные планы NASA по высадке астронавтов на поверхность Луны, пишет Фокус.

Третий запуск ракеты-носителя New Glenn был в целом успешным, как уже писал Фокус. Ракета полетела в космос, а ее нижняя ступень впервые была использована повторно и вернулась обратно на Землю. Но досадная неудача касается вывода на орбиту спутника BlueBird 7 американской компании AST SpaceMobile. Он оказался на слишком низкой орбите, как уже писал Фокус, а потому его пришлось уничтожить, ведь спутник стал космическим мусором.

Теперь же Федеральное управление гражданской авиации США и компания Blue Origin начала расследование данного инцидента. Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства говорит, что это расследование может занять три, четыре месяца или даже больше времени. И это начнет сказываться на лунной программе NASA "Артемида".

Ракета New Glenn должна доставить в космос лунный посадочный модуль Blue Moon от компании Blue Origin. Это один из двух модулей (второй разрабатывает компания SpaceX), которые NASA планирует использовать для доставки астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии "Артемида-4". Но проблемы с ракетой есть не только у Blue Origin, но и у SpaceX. Посадочный модуль компании Илона Маска должен быть создан на базе верхней ступени Starship, а эта ракета еще ни разу полностью успешно не прошла испытания.

Посадочный модуль Blue Moon для высадки астронавтов на Луну Фото: Blue Origin

Напоминаем, что NASA планировало вернуть астронавтов на Луну в 2024 году, затем дату неоднократно переносили и пока что высадка на луну запланирована на 2028 год. Но и эта дата может быть не окончательной, если проблемы с ракетой New Glenn не будут решены.

В 2027 году NASA планирует провести тестирование процесса стыковки космического корабля "Орион" с астронавтами на борту с одним или двумя лунными посадочными модулями. Но если New Glenn не будет вовремя готова к запуску, то миссия "Артемида-3" может быть перенесена, что автоматически сместит и миссию "Артемида-4". NASA может провести на околоземной орбите тестирование только лунного модуля Starship, но он в отличие от Blue Moon он пока что совершенно не готов.

Сравнение размеров посадочного модуля программы "Аполлон", Blue Moon и Starship Фото: NASA

Также в следующем году под контролем NASA должно произойти беспрецедентное событие, когда в рамках одной миссии лунной программы "Артемида" должны состоятся запуски сразу трех ракет-носителей: New Glenn, Starship и Space Launch System. Первые две ракеты доставят лунные посадочные модули на орбиту для тестирования, а последняя ракета – космический корабль "Орион". Но это произойдет, если и New Glenn, и Starship смогут выполнить эти запуски в 2027 году.

Дэниел Дамбахер из Университета Пердью говорит, что для NASA это будет что-то новое и данная миссия будет сопряжена с определенными трудностями.

Компания Blue Origin планирует до конца этого года отправить на Луну демонстрационную версию своего посадочного модуля Blue Moon. Но состоится ли этот запуск в этом году пока сказать сложно. Если нет, то у NASA могут снова возникнуть проблемы с лунной программой "Артемида".

При написании материала использованы источники: Futurism, The New York Times.