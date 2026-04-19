Третий запуск в космос конкурента SpaceX: ракета New Glenn теперь точно многоразовая (видео)

Компания Blue Origin впервые повторно использовала первую ступень ракеты New Glenn во время запуска в космос. Эта ступень успешно вернулась обратно и компания Джеффа Безоса теперь явялется явным конкурентом SpaceX Илона Маска.

19 апреля, в 14:25 по Киеву состоялся третий запуск ракеты-носителя New Glenn с интернет-спутником BlueBird 7 на борту в рамках миссии NG-3. Впервые ракета New Glenn использовала ту же первую ступень, что во время миссии NG-2 и она успешно вернулась обратно на Землю. Таким образом компания Джеффа Безоса Blue Origin доказала, что New Glenn – это многоразовая ракета-носитель, которая составляет конкуренцию ракетам Falcon 9 и Starship от SpaceX, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первый раз ракета New Glenn отправилась в космос в январе 2025 года, но тогда ее первая ступень не вернулась обратно. Это произошло во время второй космической миссии NG-2 в октябре прошлого года. Но теперь впервые компания Blue Origin использовала первую ступень ракеты из миссии NG-2 для третьего запуска ракеты New Glenn, что доказывает возможность ее многоразового использования. В компании Blue Origin заявили, что в дальнейшем планируют использовать каждую первую ступень ракеты New Glenn примерно для 25 запусков космос.

Відео дня

Третий запуск New Glenn состоялся со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 19 апреля, в 14:25 по Киеву. Первая ступень ракеты New Glenn отключила двигатели и отделилась от верхней ступени примерно через 3,5 минуты после старта, а затем примерно через 6 минут приземлилась на автономный корабль Blue Origin в Атлантическом океане. Эта ступень ракеты была модернизирована, в частности в ней заменили двигатели и улучшили тепловую защиту.

Ракета-носитель New Glenn имеет высоту 98 метров Фото: скриншот

Верхняя ступень ракеты New Glenn вывела на орбиту на высоту примерно 460 километров интернет-спутник BlueBird 7 американской компании AST SpaceMobile. Спутник предназначен для обеспечения смартфонов и других устройств прямым доступом к высокоскоростному интернету в условиях отсутствия сотового покрытия на Земле. В декабре 2025 года был запущен спутник BlueBird 6. Площадь антенны каждого аппарата составляет 223 квадратных метра. Сейчас это одни из крупнейших спутников на орбите.

Вид на Землю с камеры на первой ступени ракеты New Glenn Фото: Blue Origin

После успешного третьего запуска New Glenn компания Blue Origin может напрямую конкурировать с компанией Илона Маска SpaceX и ее ракетами Falcon 9, Falcon Heavy и Starship. Все они являются единственными многоразовыми ракетами, способными доставлять полезную нагрузку на околоземную орбиту.

Ракета-носитель New Glenn имеет высоту 98 метров, то есть она почти на 30 метров выше Falcon 9, но почти на 25 метров ниже Starship. Двигатели нижней ступени ракеты New Glenn, как и двигатели у нижней ступени Starship работают на смеси жидкого кислорода и жидкого метана.

Этот запуск New Glenn очень важен для Blue Origin, ведь, как уже писал Фокус, компания собирается использовать эту ракету для запуска пилотируемого лунного модуля Blue Moon, с помощью которого астронавты NASA высадятся на Луне в 2028 году. Хотя это может быть и посадочный модуль от SpaceX. NASA выберет в 2027 году, какой модуль доставит впервые с 1972 года астронавтов на Луну.

Фокус также писал, что оказалось, что астронавты лунной миссии "Артемида-2" установили новый рекорд, ведь они находились на расстоянии нескольких сотен тысяч километров от китайской космической станции "Тяньгун".

Также Фокус писал о том, зачем на самом деле нарвалам бивень длиной 3 метра. Одними из самых удивительных китообразных являются нарвалы.

При написании материала использованы источники: Space.