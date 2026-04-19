Третій запуск у космос конкурента SpaceX: ракета New Glenn тепер точно багаторазова (відео)

Компанія Blue Origin вперше повторно використала перший ступінь ракети New Glenn під час запуску в космос. Цей ступінь успішно повернувся назад і компанія Джеффа Безоса тепер є явним конкурентом SpaceX Ілона Маска.

19 квітня, о 14:25 за Києвом відбувся третій запуск ракети-носія New Glenn з інтернет-супутником BlueBird 7 на борту в рамках місії NG-3. Уперше ракета New Glenn використала той самий перший ступінь, що під час місії NG-2, і вона успішно повернулася назад на Землю. Таким чином компанія Джеффа Безоса Blue Origin довела, що New Glenn — це багаторазова ракета-носій, яка становить конкуренцію ракетам Falcon 9 і Starship від SpaceX, пише Фокус.

Перший раз ракета New Glenn вирушила в космос у січні 2025 року, але тоді її перший ступінь не повернувся назад. Це сталося під час другої космічної місії NG-2 у жовтні минулого року. Але тепер уперше компанія Blue Origin використала перший ступінь ракети з місії NG-2 для третього запуску ракети New Glenn, що доводить можливість її багаторазового використання. У компанії Blue Origin заявили, що надалі планують використовувати кожний перший ступінь ракети New Glenn приблизно для 25 запусків у космос.

Третій запуск New Glenn відбувся зі стартового майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді 19 квітня, о 14:25 за Києвом. Перший ступінь ракети New Glenn вимкнула двигуни і відокремилася від верхнього ступеня приблизно за 3,5 хвилини після старту, а потім приблизно за 6 хвилин приземлилася на автономний корабель Blue Origin в Атлантичному океані. Цей ступінь ракети було модернізовано, зокрема в ньому замінили двигуни і поліпшили тепловий захист.

Ракета-носій New Glenn має висоту 98 метрів Фото: скриншот

Верхній ступінь ракети New Glenn вивів на орбіту на висоту приблизно 460 кілометрів інтернет-супутник BlueBird 7 американської компанії AST SpaceMobile. Супутник призначений для забезпечення смартфонів та інших пристроїв прямим доступом до високошвидкісного інтернету в умовах відсутності стільникового покриття на Землі. У грудні 2025 року було запущено супутник BlueBird 6. Площа антени кожного апарату становить 223 квадратних метри. Зараз це одні з найбільших супутників на орбіті.

Вид на Землю з камери на першому ступені ракети New Glenn Фото: Оливер Дэмен

Після успішного третього запуску New Glenn компанія Blue Origin може безпосередньо конкурувати з компанією Ілона Маска SpaceX та її ракетами Falcon 9, Falcon Heavy і Starship. Усі вони є єдиними багаторазовими ракетами, здатними доставляти корисне навантаження на навколоземну орбіту.

Ракета-носій New Glenn має висоту 98 метрів, тобто вона майже на 30 метрів вища за Falcon 9, але майже на 25 метрів нижча за Starship. Двигуни нижнього ступеня ракети New Glenn, як і двигуни нижнього ступеня Starship, працюють на суміші рідкого кисню і рідкого метану.

Цей запуск New Glenn дуже важливий для Blue Origin, адже, як уже писав Фокус, компанія має намір використовувати цю ракету для запуску пілотованого місячного модуля Blue Moon, за допомогою якого астронавти NASA висадяться на Місяці в 2028 році. Хоча це може бути і посадковий модуль від SpaceX. NASA вибере 2027 року, який модуль доставить уперше з 1972 року астронавтів на Місяць.

Фокус також писав, що виявилося, що астронавти місячної місії "Артеміда-2" встановили новий рекорд, адже вони перебували на відстані кількох сотень тисяч кілометрів від китайської космічної станції "Тяньгун".

Також Фокус писав про те, навіщо насправді нарвалам бивень завдовжки 3 метри. Одними з найдивовижніших китоподібних є нарвали.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.