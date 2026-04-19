Морський єдиноріг: навіщо насправді цим китам бивень завдовжки 3 метри (фото)

Одними з найдивовижніших китоподібних є нарвали. Однією з їхніх відмінних рис є дуже довгий зуб, який по суті є бивнем.

Культовий довгий зуб нарвала, схожий на ріг єдинорога, не використовується для пережовування їжі. Але чому в цих унікальних китоподібних є така дивна особливість? Насправді, вчені точно не знають, але у них є деякі припущення, пише Фокус.

Нарвал: чому їх іноді називають морськими єдинорогами

Нарвал — це китоподібне, що живе у водах Арктики. Довжина тіла дорослого нарвала зазвичай сягає 4-4,5 метрів, а довжина їхнього зуба, що виступає, тобто бивня, сягає 3 метрів. Тому їх іноді називають морськими єдинорогами.

За словами Даніеля Олсона з Національного музею природної історії Смітсонівського інституту, у жодної іншої тварини на Землі такого зуба немає. Річ у тім, що бивень нарвала, можна сказати, вивернутий навиворіт. Він має безліч чутливих нервових закінчень, але нервова система внутрішньої частини з'єднується безпосередньо із зовнішньою стороною бивня.

Поверхня цього довгого зуба вкрита мільйонами відкритих пір, кожна з яких веде до центральної м'якоті, заповненої тисячами оголених нервових закінчень і кровоносних судин. Для людини це було б не тільки неприємно, а й нестерпно боляче, каже Річард Сабін із Музею природної історії в Лондоні.

Нарвал — це китоподібне, що живе у водах Арктики

Навіщо нарвалам такий довгий зуб?

Сабін вважає, що в нарвала, схоже, бивень виконує якусь сенсорну функцію. Можливо, він дозволяє нарвалам виявляти зміни температури, солоності або тиску води. Така функція важлива для нарвалів, які живуть у холодних водах Арктики.

В Арктиці раптова зміна температури, навіть усього на кілька градусів, може заморозити нечисленні отвори в кризі, позбавивши нарвалів можливості спливти на поверхню і дихати.

Тож здатність бивня відчувати зміни температури та солоності води, чинників, що передбачають зміни крижаного покриву, безцінна. Можливо, нарвали уникають таким чином дуже холодної та солоної води.

Довжина тіла дорослого нарвала зазвичай сягає 4-4,5 метрів, а довжина їхнього зуба, що виступає, тобто бивня, сягає 3 метрів Фото: Wikipedia

Довгий бивень є не у всіх нарвалів

За словами вчених, довгий зуб є в основному у самців нарвалів. При цьому він завжди знаходиться з лівого боку. Правий бивень у самців і обидва бивні у самок нарвалів приховані і розвиваються рідко. Хоча відомо, що в однієї з шести самок нарвалів також з'являється довгий бивень з лівого боку.

Учені вважають, що, можливо, подовжена форма зуба потрібна для того, щоб самці мали привабливіший вигляд для самок.

Секрет довгого зуба нарвала

Якщо бивні настільки важливі для виживання нарвалів, то чому вони є не у всіх представників цього виду? Вчені вважають, що, можливо, бивень став надчутливим органом тільки після того, як він почав рости переважно в самців або ж призначення со полягає здебільшого в залученні самок. Поки точної відповіді на це питання немає, адже нарвалів дуже складно вивчати.

Хоча це зуби, нарвали не використовують свої бивні для жування, але вони використовують їх для приймання їжі, в деякому роді.

Як і косатки, нарвали харчуються шляхом всмоктування. Вони створюють вакуум у роті і просто заковтують рибу, якій не пощастило потрапити в пащу. Але проблема з живою рибою в тому, що іноді вона відпливає, тому нарвали іноді б'ють рибу бивнем, щоб її оглушити. Потім вони засмоктують рибу і ковтають цілком.

Можливо, це одна з основних функцій бивня, або просто перевага, що гралася у самців, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, в Антарктиді зникають імператорські пінгвіни. Вчені назвали причину.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.