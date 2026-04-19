Морской единорог: зачем на самом деле этим китам бивень длиной 3 метра (фото)

Одними из самых удивительных китообразных являются нарвалы. Одной из их отличительных особенностей является очень длинный зуб, который по сути является бивнем.

Культовый длинный зуб нарвала, похожий на рог единорога, не используется для пережевывания пищи. Но почему у этих уникальных китообразных есть такая странная особенность? На самом деле, ученые точно не знают, но у них есть некоторые предположения, пишет Фокус.

Нарвал: почему их иногда называют морскими единорогами

Нарвал – это китообразное, живущее в водах Арктики. Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 4—4,5 метров, а длина их выступающего зуба, то есть бивня, достигает 3 метров. Поэтому их иногда называют морскими единорогами.

По словам Даниэля Олсона из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, ни у одного другого животного на Земле такого зуба нет. Дело в том, что бивень нарвала, можно сказать, вывернут наизнанку. Он имеет множество чувствительных нервных окончаний, но нервная система внутренней части соединяется непосредственно с внешней стороной бивня.

Поверхность этого длинного зуба покрыта миллионами открытых пор, каждая из которых ведет к центральной мякоти, заполненной тысячами обнаженных нервных окончаний и кровеносных сосудов. Для человека это было бы не только неприятно, но и мучительно больно, говорит Ричард Сабин из Музея естественной истории в Лондоне.

Нарвал – это китообразное, живущее в водах Арктики Фото: IFLS

Зачем нарвалам такой длинный зуб?

Сабин считает, что у нарвала, похоже, бивень выполняет какую-то сенсорную функцию. Возможно, он позволяет нарвалам обнаруживать изменения температуры, солености или давления воды. Такая функция важна для нарвалов, которые живу ив холодных водах Арктики.

В Арктике внезапное изменение температуры, даже всего на несколько градусов, может заморозить немногочисленные отверстия во льду, лишив нарвалов возможности всплыть на поверхность и дышать.

Поэтому способность бивня чувствовать изменения температуры и солености воды, факторов, предсказывающих изменения ледяного покрова, бесценна. Возможно, нарвалы избегают таким образом очень холодной и соленой воды.

Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 4—4,5 метров, а длина их выступающего зуба, то есть бивня, достигает 3 метров Фото: Wikipedia

Длинный бивень есть не у всех нарвалов

По словам ученых, длинный зуб есть в основном у самцов нарвалов. При этом он всегда находится с левой стороны. Правый бивень у самцов и оба бивня у самок нарвалов скрыты и развиваются редко. Хотя известно, что у одной из шести самок нарвалов также появляется длинный бивень с левой стороны.

Ученые считают, что, возможно, удлиненная форма зуба нужна для того, чтобы самцы выглядели привлекательнее для самок.

Секрет длинного зуба нарвала

Если бивни настолько важны для выживания нарвалов, то почему они есть не у всех представителей данного вида? Ученые считают, что, возможно, бивень стал сверхчувствительным органом только после того, как он стал расти преимущественно у самцов или же предназначение со состоит по большей мере в привлечении самок. Пока точного ответа на этот вопрос нет, ведь нарвалов очень сложно изучать.

Хотя это зубы, нарвалы не используют свои бивни для жевания, но они используют их для приема пищи, в некотором роде.

Как и косатки, нарвалы питаются путем всасывания. Они создают вакуум во рту и просто заглатывают рыбу, которой не посчастливилось попасть в пасть. Но проблема с живой рыбой в том, что иногда она уплывает, поэтому нарвалы иногда бьют рыбу бивнем, чтобы ее оглушить. Затем они засасывают рыбу и глотают целиком.

Возможно, это одна из основных функций бивня, или просто преимущество, резвившееся у самцов, говорят ученые.

При написании материала использованы источники: IFLScience.