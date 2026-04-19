В Антарктиде исчезают культовые императорские пингвины: что происходит (фото)

Ученые предупреждают, что популяция как минимум двух известных видов в Антарктиде значительно сокращается. Антарктида меняется на наших глазах.

Ученые из Университета Тасмания сообщают о том, что живущие в Антарктиде императорские пингвины, а также кергеленские морские котики теперь официально находятся под угрозой исчезновения. Признание этих видов исчезающими является напоминанием о том, как быстро меняется Антарктида прямо на наших глазах. Без быстрого сокращения выбросов парниковых газов и последовательных мер по сохранению животных в Антарктиде, эти виды могут исчезнуть навсегда, пишет Фокус.

В 1902 году британский исследователь Роберт Скотт обнаружил большую группу крупных черно-белых птиц на в Антарктиде. Так впервые ученые обнаружили императорских пингвинов.

Сейчас, через 124 года после открытия, императорские пингвины официально внесены в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения, наряду с кергеленским морским котиком. То есть ученые признали их вымирающими видами.

Это первые пингвины и ластоногие в Антарктике и Южном океане, получившие такой статус в Красной книге Международного союза охраны природы. Это напоминание о том, как быстро меняется антарктическая среда.

Императорские пингвины официально внесены в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения

С 2009 по 2018 год численность императорских пингвинов сократилась на 10% и продолжает снижаться. Ожидается, что к 2073 году их численность сократится в 2 раза. Более выраженное сокращение численности наблюдается у кергеленских морских котиков. В конце XIX века их почти истребили люди, к 1999 году их численность восстановилась до примерно 2,1 миллиона взрослых особей. Но с тех пор численность этих ластоногих сократилась более чем на 50%, до примерно 944 000 взрослых особей.

Еще 10 лет назад императорские пингвины и кергеленские морские котики были занесены в Красную книгу как виды с низким риском исчезновения, но теперь они вымирают.

Более выраженное сокращение численности наблюдается у кергеленских морских котиков

Сокращение популяции эти видов, живущих в Антарктике, связано с изменением климата. Повышение температуры океана и сокращение морского льда влияют на доступность основной пищи морских котиков — антарктического криля. Криль перемещается вглубь океана, что потенциально делает его менее доступным для хищников. Также усилилась конкуренция с растущей популяцией китов.

Императорские пингвины полностью зависят от морского льда. Они используют его как стабильную платформу для создания пары, высиживания яиц и выращивания птенцов. Но по мере сокращения морского льда и снижения его надежности, пингвинам сложнее размножаться и выращивать новое поколение.

Императорские пингвины и кергеленские морские котики являются одними из наиболее хорошо изученных видов в Антарктиде, но все многое о них остается неизвестным. И есть много видов, о которых ученые знают гораздо меньше, и их численность также может быстро сокращаться.

Признание этих видов исчезающими является напоминанием о том, как быстро меняется Антарктида прямо на наших глазах. Без быстрого сокращения выбросов парниковых газов и последовательных мер по сохранению животных в Антарктиде, эти виды могут исчезнуть навсегда, говорят ученые.

Ученые говорят, что люди создают много угроз для антарктической дикой природы, а потому нужно усилить защиту местных видов.

При написании материала использованы источники: ScienceAlert.