Новое место битвы: Антарктида тает и открывает огромные запасы золота, серебра и платины

По мере таяния ледяного щита Антарктиды, полезные ископаемые в ее недрах могут стать предметом борьбы между странами за обладание ценными ресурсами, как показывает новое исследование.

Новое исследование показывает, что таяние льда из-за глобального потепления приведет к обнажению огромны участков суши, где скрываются месторождения ценных металлов. Ученые предполагают, что уже в ближайшем будущем страны мира захотят пересмотреть условия Договора об Антарктиде, чтобы иметь возможность добывать полезные ископаемые, пишет Фокус.

Ученые выяснили, что уже в ближайшем будущем из-за потепления климата начнется процесс масштабного таяния ледяного щита Антарктиды, который приведет к 2300 году к появлению свободной от льда земли площадью в 120 000 квадратных километров. /то может вызвать споры между странами за обладание ценными ресурсами, которые станут доступными для добычи.

Под ледяным щитом Антарктиды скрывается разнообразный ландшафт с горами, каньонами, долинами и даже вулканами. По мере потепления климата ледяной щит медленно тает и постепенно обнажает небольшие участки суши свободные ото льда. Но эти участки за следующие почти 300 лет могут приобрести поистине огромные размеры.

Но до сих пор прогнозы появления свободных ото льда участков суши учитывали только изменения границ ледяного покрова. Моделирования будущей открытой суши в Антарктиде не учитывали, как земля будет подниматься после того, как растает лед и как различные сценарии изменения уровня моря повлияют на количество свободных ото льда участков суши.

Новое исследование учитывает эти факторы, включая ожидаемые изменения уровня моря, информацию о толщине литосферы Земли и оценки того, как отсутствие гравитационного притяжения ледяного щита повлияет на поднятие суши. Ученые выяснили, что к 2300 году при высоком, среднем и низком уровнях таяния льда станут доступными 120 000 квадратных километров, 36 000 квадратных и 149 квадратных километров суши, свободной ото льда в Антарктиде, соответственно.

Фото: The Conversation

В регионах, которые, согласно исследованию, больше не будет покрывать толстый слой льда, находятся известные или предполагаемые месторождения меди, золота, серебра, железа и платины. Это ценные металлы, которые активно используются в промышленном производстве. Золото и платина сами по себе являются драгоценными металлами.

Исследование показывает, что месторождения ценных металлов станут доступными в регионах Антарктиды, на которые претендуют Аргентина, Чили и Великобритания. Сейчас коммерческая добыча полезных ископаемых в Антарктиде запрещена, хотя Договор об Антарктиде разрешает деятельность, связанную с минеральными ресурсами, если она осуществляется исключительно в научных целях.

Если добыча полезных ископаемых в Антарктиде станет более доступной, то у стран, имеющих территориальные претензии на Антарктиду, появится стимул пересмотреть условия Договора об Антарктиде, считают ученые. Изменить условия этого договора можно будет уже в 2048 году, согласно заключенным ранее договоренностям между странами, участниками договора.

Стоит отметить, что участниками Договора об Антарктиде являются:

Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, Перу, Россия, США, ЮАР, Бельгия, Болгария, Бразилия, Германия, Индия, Италия, Китай, Пакистан, Польша, Румыния, Украина, Уругвай, Чехия, Швеция, Эквадор, Южная Корея и Япония. Хотя не все из этих стран имеют территориальные претензии на Антарктиду, но они могут заявить о них, что не запрещено договором.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили скрытый мир, который прятался в океане под Антарктидой.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили то, что движется быстрее скорости света. Ученые экспериментально подтвердили, что тьма может двигаться быстрее света. На самом деле, это не противоречит теории Альберта Эйнштейна.

При написании материала использованы источники: Nature Climate Change, Live Science.