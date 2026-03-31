На Земле обнаружен целый скрытый мир: все время прятался в океане под Антарктидой

Новое масштабное исследование антарктических вод выявило целый скрытый мир, который все время скрывался у нас под носом и оказывает неоценимое влияние на климат планеты.

Океан, окружающий Антарктиду, может казаться далеким и пустынным, но он незаметно помогает регулировать климат Земли. Этот регион известен как Южный океан и поглощает огромное количество тепла и углекислого газа из атмосферы. Известно, что большая часть этой работы выполняется планктоном, дрейфующим течениями и играющим центральную роль в углеродном балансе планеты, пишет Фокус.

Новое исследование предлагает один из самых подробных на сегодня взглядов на генетический состав этих организмов. Составляя карту ДНК планктона, ученые надеются раскрыть, как функционирует этот скрытый мир и почему он так важен для климатического будущего Земли.

Новое исследование основано на почти 10-летней работе, проведенной биогеохимиком Николасом Кассаром из Школы окружающей среды имени Николаса при Университете Дьюка совместно с международной командой. Целью команды было лучше понять, как микробная жизнь в одной из самых суровых сред на Земле влияет на глобальные климатические системы.

Ученые исследовали ДНК из образцов воды, собранных в Южном океане во время трехмесячной экспедиции в конце 2016 и начале 2017 года. После секвенирования генетического материала команда сравнила его с существующими каталогами генов и сгруппировали образцы на основе общих признаков, включая адаптацию к холодным условиям.

Результаты показали нечто любопытное: по меньшей мере треть идентифицированных генов отсутствует в существующих каталогах морских генов, что подчеркивает, как много еще остается неизвестным об океанических микробах.

Команда также обнаружила, что микробные сообщества неравномерно распределены по Южному океану. Вместо этого они образуют различные экосистемы, сформированные моделями океанической циркуляции. Некоторые процветают в холодных поверхностных водах, в то время как другие встречаются на больших глубинах.

По словам Кассара, следующим шагом ученые надеются более детально изучить это недавно обнаруженное генетическое разнообразие, чтобы лучше понять, как оно влияет на изменение климата и реагирует на него.

При написании использовались материалы Ferring Pharmaceuticals, Nature Communications, SciTechDaily.