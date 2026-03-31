На Землі виявлено цілий прихований світ: весь час ховався в океані під Антарктидою

Нове масштабне дослідження антарктичних вод виявило цілий прихований світ, який увесь час ховався у нас під носом і має неоціненний вплив на клімат планети.

Океан, що оточує Антарктиду, може здаватися далеким і пустельним, але він непомітно допомагає регулювати клімат Землі. Цей регіон відомий як Південний океан і поглинає величезну кількість тепла та вуглекислого газу з атмосфери. Відомо, що більшу частину цієї роботи виконує планктон, який дрейфує течіями і відіграє центральну роль у вуглецевому балансі планети, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нове дослідження пропонує один із найдокладніших на сьогодні поглядів на генетичний склад цих організмів. Складаючи карту ДНК планктону, вчені сподіваються розкрити, як функціонує цей прихований світ і чому він такий важливий для кліматичного майбутнього Землі.

Відео дня

Нове дослідження ґрунтується на майже 10-річній роботі, проведеній біогеохіміком Ніколасом Кассаром зі Школи навколишнього середовища імені Ніколаса при Університеті Дьюка спільно з міжнародною командою. Метою команди було краще зрозуміти, як мікробне життя в одному з найсуворіших середовищ на Землі впливає на глобальні кліматичні системи.

Вчені досліджували ДНК зі зразків води, зібраних у Південному океані під час тримісячної експедиції наприкінці 2016 і на початку 2017 року. Після секвенування генетичного матеріалу команда порівняла його з наявними каталогами генів і згрупувала зразки на основі спільних ознак, включно з адаптацією до холодних умов.

Результати показали дещо цікаве: щонайменше третина ідентифікованих генів відсутня в наявних каталогах морських генів, що підкреслює, як багато ще залишається невідомим про океанічні мікроби.

Команда також виявила, що мікробні угруповання нерівномірно розподілені по Південному океану. Замість цього вони утворюють різні екосистеми, сформовані моделями океанічної циркуляції. Деякі процвітають у холодних поверхневих водах, тоді як інші зустрічаються на великих глибинах.

За словами Кассара, наступним кроком вчені сподіваються більш детально вивчити це нещодавно виявлене генетичне розмаїття, щоб краще зрозуміти, як воно впливає на зміну клімату і реагує на нього.

Під час написання використовували матеріали Ferring Pharmaceuticals, Nature Communications, SciTechDaily.