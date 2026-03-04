Повітряна куля, проколота у кількох місцях: Антарктида втрачає лід не так, як вважалося раніше

У новому дослідженні вчені нанесли на карту те, як крижаний континент втрачав свій покрив протягом останніх 30 років — результати здивували дослідників.

Вчені використали супутникові дані, зібрані за останні три десятиліття, і ретельно нанесли на карту кордони замерзлого континенту, що скорочуються. Команда виміряла "міграцію лінії зіткнення" — зміну положення, в якому континентальний шельфовий лід зустрічається з відкритим океаном — і виявила, що втрата льоду на континенті набагато більш концентрована, ніж вважали раніше, пише Daily Mail.

Результати нового аналізу вказують на те, що більша частина антарктичного крижаного покриву фактично залишалася відносно стабільною протягом останніх 30 років: 77% не показали міграції лінії зіткнення з 1996 роком.

Водночас надзвичайно швидка втрата льоду була зосереджена в Західній Антарктиді, Арктичному півострові та в деяких частинах Східної Антарктиди. Це призвело до втрати майже 12 820 квадратних кілометрів приземного льоду — у середньому крига зникала зі швидкістю 442 квадратних кілометри щороку.

За словами провідного автора дослідження, професора Еріка Ріньо з Каліфорнійського університету в Ірвайні, по суті, Антарктида нагадує повітряну кулю, яку не прокололи всюди, але там, де її прокололи, її прокололи глибоко.

Для нового аналізу вчені використовували дані із супутників, експлуатованих космічними агентствами по всьому світу, включно з NASA і Європейським космічним агентством. У результаті вченим вдалося показати, як саме лінія приземлення Антарктиди реагувала на підвищення температури океану.

У Східній Антарктиді спостерігалося значно менше скорочення льодового покриву Фото: Eric Rignot/UC Irvine

За словами професора Ріньо, раніше вже було відомо про критично важливе значення втрати антарктичного льоду, однак це вперше, коли дослідникам вдалося всебічно нанести на карту втрату льоду Антарктиди за такий тривалий період часу. Найбільш значні зміни спостерігаються в районі моря Амундсена та озера Гетц у Західній Антарктиді, де льодовики відступили на 10-40 км.

Дані вказують на те, що з 1996 року льодовик Пайн-Айленд відступив на 33 км, а льодовик Сміт — на вражаючі 42 км. Тим часом льодовик Туейтса, також відомий як "льодовик Судного дня", змістився на 26 км. Вважається, що в цих районах спостерігаються більш драматичні зміни, оскільки вони найбільш схильні до впливу глобального потепління.

Зазначимо, що втрата антарктичного льоду створює проблеми, оскільки танення льодовиків додає прісну воду до океанів, яка в іншому разі залишалася б замкненою на суші, сприяючи підвищенню рівня моря. Наприклад, нещодавно вчені підрахували, що втрата льоду на Антарктичному півострові може призвести до підвищення рівня моря на 22 міліметри до кінця століття і на 172 міліметри до 2300 року. Водночас інші дослідження показали, що крах льодовика Туейтса може спричинити підвищення глобального рівня моря на неймовірні 65 см.

