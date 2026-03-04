Воздушный шар, проколотый в нескольких местах: Антарктида теряет лед не так, как считалось ранее

В новом исследовании ученые нанесли на карту то, как ледяной континент терял свой покров в течение последних 30 лет — результаты удивили исследователей.

Ученые использовали спутниковые данные, собранные за последние три десятилетия и тщательно нанесли на карту сокращающиеся границы замерзшего континента. Команда измерила "миграцию линии соприкосновения" — изменение положения, в котором континентальный шельфовый лед встречается с открытым океаном — и обнаружила, что потеря льда на континенте гораздо более концентрирована, чем считали ранее, пишет Daily Mail.

Результаты нового анализа указывают на то, что большая часть антарктического ледяного покрова фактически оставалась относительно стабильной в течение последних 30 лет: 77% не показали миграции линии соприкосновения с 1996 годом.

В то же время чрезвычайно быстрая потеря льда была сосредоточена в Западной Антарктиде, Арктическом полуострове и в некоторых частях Восточной Антарктиды. Это привело к потере почти 12 820 квадратных километров приземного льда — в среднем лед исчезал со скоростью 442 квадратных километра ежегодно.

По словам ведущего автора исследования, профессора Эрика Риньо из Калифорнийского университета в Ирвайне, по сути, Антарктида напоминает воздушный шар, который не проколот повсюду, но там, где он проколот, он проколот глубоко.

Для нового анализа ученые использовали данные со спутников, эксплуатируемых космическими агентствами по всему миру, включая NASA и Европейское космическое агентство. В результате ученым удалось показать, как именно линия приземления Антарктиды реагировала на повышение температуры океана.

В Восточной Антарктиде наблюдалось значительно меньшее сокращение ледового покрова Фото: Eric Rignot/UC Irvine

По словам профессора Риньо, ранее уже было известно о критически важном значении утраты антарктического льда, однако это первый раз, когда исследователям удалось всесторонне нанести на карту потерю льда Антарктиды за такой длительный период времени. Наиболее значительные изменения наблюдаются в районе моря Амундсена и озера Гетц в Западной Антарктиде, где ледники отступили на 10–40 км.

Данные указывают на то, что с 1996 года ледник Пайн-Айленд отступил на 33 км, а ледник Смит — на поразительные 42 км. Тем временем ледник Туэйтса, также известный как "ледник Судного дня", сместился на 26 км. Считается, что в этих районах наблюдаются более драматические изменения, поскольку они наиболее подвержены воздействию глобального потепления.

Отметим, что потеря антарктического льда создает проблемы, поскольку таяние ледников добавляет пресную воду в океаны, которая в противном случае оставалась бы запертой на суше, способствуя повышению уровня моря. Например, недавно ученые подсчитали, что потеря льда на Антарктическом полуострове может привести к повышению уровня моря на 22 миллиметра к концу столетия и на 172 миллиметра к 2300 году. В то же время другие исследования показали, что крах ледника Туэйтса может вызвать повышение глобального уровня моря на невероятные 65 см.

