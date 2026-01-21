Морозы до -89°C, гигантские пауки и "живой антифриз": спустя 200 лет Антарктида еще может удивить

К годовщине открытия ледяного континента собрали несколько любопытных и пугающих фактов об Антарктиде.

Антарктида — самый холодный, ветреный и сухой континент на Земле. Расположенная в Антарктическом круге, опоясывающем южную часть земного шара, Антарктида является пятым по величине континентом, а ее размеры меняются в зависимости от времени года, поскольку расширяющийся морской лед вдоль побережья почти удваивает площадь континента зимой.

Антарктида была открыта 28 января (по новому стилю) 1820 года первой русской антарктической экспедицией на шлюпках "Восток" и "Мирный" под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Сегодня на эти ледяные территории претендуют целых семь стран: Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили. США, Россия и Китай с интересом присматриваются — у них в Антарктиде свои базы.

Столетия исследований уже показали, что антарктический ледяной щит содержит около 30 миллионов кубических километров льда на площади чуть менее чем в 1,5 раза превышающей площадь США. Однако самый южный континент планеты — это гораздо больше, чем просто гигантский ледяной блок. На самом деле Антарктида является домом для многих животных и растений, которые не встречаются больше нигде в мире, а также считается центром научных исследований.

К годовщине открытия Антарктиды мы собрали 10 интересных фактов о ледяном континенте.

Крупнейшая пустыня Земли

Несмотря на весь этот лед, Антарктида на самом деле является пустыней, так как здесь выпадает очень мало влаги. Наблюдения показывают, что внутренние районы континента получают в среднем около 5 сантиметров осадков в год — в основном в виде снега. Для сравнения, большая часть пустыни Сахара получает вдвое больше осадков ежегодно. Прибрежные районы Антарктиды получают больше осадков — в средне до 2 сантиметров в год.

Однако, в отличие от большинства пустынных регионов в мире, влага здесь не впитывается в почву — вместо этого снег накапливается. Столь низкое количество осадков в регионе также делает Антарктиду самым засушливым местом на Земле.

Исследователи также обнаружили, что, подобно песчаным бурям в пустынях, ветер в Антарктиде поднимает снег с земли и разносит его по ландшафту, создавая колоссальные метели. Наблюдения показывают, что скорость ветра в таких условиях может достигать невероятных 320 км/ч.

Отсутствие официального часового пояса

Поскольку все часовые пояса сходятся на Южном полюсе, в Антарктиде отсутствует официальный часовой полюс. В результате каждая исследовательская станция использует время, которое ей подходит больше всего. Чаще всего, это время страны или ближайшего логистического центра.

На континенте больше пингвинов, чем людей

На ледяном континенте нет коренных народов, но сегодня люди живут на различных научных исследовательских станциях, управляемых более чем 20 странами, в том числе:

США;

Китай;

Япония;

Франция;

Германия

Украина и другие.

В летние месяцы на континенте находится около 4000 ученых, распределенных между 70 исследовательскими станциями. Зимой число ученых на ледяном континенте сокращается до 1000, поскольку многие выезжают из Антарктиды.

Антарктида, очевидно, является исследовательским центром для климатологов, океанографов и морских биологов. Однако замерзшая пустыня также привлекает астрономов со всего мира: благодаря сухому климату и отсутствию светового загрязнения, Антарктида является одним из лучших мест на планете для наблюдения за космосом.

Таким образом, в Антарктиде нет постоянных жителей — только сезонные сотрудники исследовательских станций. В то же время на континенте обитают миллионы пингвинов, включая популяции пингвинов генту и пингвинов Адели.

Самое южное почтовое отделение в мире

В это сложно поверить, но в Порт-Локрое, британской исследовательской станции на Антарктическом полуострове, существует крохотное почтовое отделение, где люди могут отправить домой открытки с антарктической маркой.

Подо льдами скрыты вулканы

Ледовый покров усложняет исследование Антарктиды, однако некоторые подробности все же известны. Например, недавно ученые смогли составить одну из наиболее полных карт антарктического ландшафта, скрытого подо льдами. В ходе исследования были обнаружены тысячи холмов и хребтов, о существовании которых ранее не подозревали.

Но даже это еще не все. Исследования также показали, что под замерзшим ландшафтом Антарктиды на самом деле скрывается огонь. Ярким примером является вулкан Эребус — самый южный действующий вулкан в мире и один из немногих, в кратере которого постоянно течет лавовое озеро.

Самое холодное место на Земле

Антарктида по праву считается самым холодным местом на планете. Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле составила -89,2°C и, по словам ученых, была измерена на российской станции Восток 21 июля 1983 года.

Рыбы с "антифризом" вместо крови

Воды вокруг Антарктиды — суровое место для выживания, а потому видам приходится адаптироваться. Например, предыдущие исследования показали, что некоторые рыбы, обитающие в антарктических водах, выработали в своей крови нечто вроде природного "антифриза" — особые белки, предотвращающие замерзание их телесных жидкостей.

Крупнейшее хранилище пресной воды на Земле

Антарктические щиты огромны, покрывают почти весь континент и вмещают около 30 миллионов кубических километров воды. Исследователи подсчитали, что континент содержит около 70% всех мировых запасов пресной воды, а также около 90% всего льда, который можно обнаружить на Земле.

Нечто живет в Антарктиде до 1000 лет

Несмотря на суровые климатические условия, жизнь адаптировалась, чтобы выживать в Антарктиде. Одним из наиболее примечательных видов континента считаются мхи, способные выживать во льду более тысячи лет. Когда условия вновь становятся благоприятными, растения просто продолжают расти.

Самый холодный марафон в мире

Еще один занимательный факт об Антарктиде — ежегодно на континенте проводится Антарктический ледовый марафон. Участники пробегают 42 километра по снегу и льду, часто при минусовых температурах.

Украина в Антарктиде

Украина в Антарктиде представлена одной антарктической станцией — Академик Вернадский — расположенной на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.

Станция была создана в феврале 1996 года, когда станция «Фарадей» была передана Украине Британской Антарктической службой за символическую цену в один фунт стерлингов. Тогда же станцию переименовали в «Академик Вернадский». Отметим, что станция названа в честь одного из основателей и первого президента Академии наук Украины — академика Владимира Ивановича Вернадского.

Украинская антарктическая станция считается одной из старейших действующих баз на ледяном континенте, а потому станция Вернадского стала базой научных исследований долгосрочных изменений температуры, свидетельствующих о глобальном потеплении планеты. Кроме того, работа украинских ученых включает:

мониторинг окружающей среды;

изучение магнитного поля;

сбор данных и передача их в международные центры;

зондирование ионосферы Южного полярного региона;

гидрометеорологические исследования;

исследование биосферы Западной Антарктики и другое.

5 зловещих фактов об Антарктиде

Кровавые водопады. Впервые кровавые водопады были открыты учеными в 1911 году и с тех пор исследователи пытались разгадать тайну их необычного цвета. Загадка была решена в 2017 году, когда ученые из Университета Аляски поняли, что соленая вода, стекающая с ледника, содержит железо, которое окисляется при контакте с кислородом, что и придает воде необычный цвет.

Гигантские пауки. Трудно поверить, однако в кромешной темноте антарктических вод обитают сотни гигантских морских пауков — эти жуткие членистоногие могут достигать 50 сантиметров в длину и дышат через отверстия в ногах.

Антарктическая "пирамида". В 2016 году гора пирамидальной формы, расположенная в южной части горного хребта Эллсуорт, наделала шуму. Некоторые предполагали, что в Антарктиде найдены остатки древней цивилизации, другие уверяли, что "пирамиду" построили инопланетяне. Правда оказалась проще: эксперты обнаружили, что создателем пирамиды была природа — сотни миллионов лет эрозии создали этот монолит.

Самое холодное кладбище Земли. В Антарктиде хранится не мало скелетов: под снегом на острове Джеймса Росса ученые обнаружили почти тонну окаменелостей. По словам исследователей, останки принадлежали древним морским существам, в том числе и мозазавру — гигантскому древнему существу, похожему на кита.

Поющий лед. Страшная "песня" льда была обнаружена случайно, когда исследователи использовали сейсмические датчики на шельфовом леднике Росса. В результате на записях удалось запечатлеть звук, неслышимый для человека из-за своей частоты — ученые описали его как печальное гудение. Позже стало известно, что звук создается, когда ветер дует над шероховатой поверхностью шельфового ледника.

